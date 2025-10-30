Đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh vào công an nhân dân

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2023/TT-BCA về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng công an nhân dân (sau đây viết tắt là dự thảo).
Trong dự thảo, ngoài quy định thêm một số nội dung về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe, Bộ Công an cũng đề xuất mở rộng tuyển chọn đối với 16 dân tộc thiểu số rất ít người như: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ vào các học viện, trường CAND.
Song tiêu chuẩn chiều cao phải từ 1,58 - 1,95 m và cân nặng từ 46 kg trở lên đối với nam; đối với nữ cao từ 1,52 - 1,8 m và cân nặng từ 44 kg trở lên.
Theo Bộ Công an, do thay đổi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, dự thảo đề xuất hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khu vực do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.
Đề xuất công an cấp tỉnh sẽ chủ trì khám phúc tra sức khỏe cho toàn bộ công dân nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sau khi chủ tịch cấp xã ra quyết định gọi công dân nhập ngũ và bù đổi quân trước ngày giao nhận quân.
Công an cấp tỉnh sẽ cử thành phần tham gia hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khu vực; hiệp đồng khám sức khỏe cho công dân thuộc diện được gọi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Đối với công an xã, dự thảo đề xuất cấp này có 8 nhiệm vụ, trong đó giao công an cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế tổ chức sơ tuyển sức khỏe; lập danh sách công dân đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và triệu tập công dân thuộc diện được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch của hội đồng nghĩa vụ quân sự khu vực.
Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể gửi qua trang thông tin điện tử của Bộ Công an từ nay đến hết ngày 5.11.
K02 tuyển 5 chỉ tiêu ngành xây dựng, kiến trúc
Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02) Bộ Công an đang tuyển chọn 5 chỉ tiêu vào lực lượng. Trong đó, 3 chỉ tiêu cho ngành kỹ thuật xây dựng, 1 cho ngành kiến trúc và 1 cho ngành xây dựng công trình giao thông.
Theo K02, các công dân Việt Nam độ tuổi từ 18 - 30 có phẩm chất, tư cách đạo đức và tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đạt loại khá trở lên các chuyên ngành theo chỉ tiêu được chọn đều có thể nộp hồ sơ ứng tuyển. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành T.Ư và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong quân đội, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân thì tuyển chọn đến 35 tuổi.
Những trường hợp có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc hoặc có kinh nghiệm thực tế 3 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực xây dựng sẽ được ưu tiên tiếp nhận hồ sơ.
Công dân có thể nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ K02, địa chỉ 88 Xuân Phương (P.Xuân Phương, Hà Nội), nộp tại doanh trại đóng quân của tất cả đơn vị trực thuộc K02 trước 16 giờ 30 ngày 30.11.
Các chỉ tiêu trúng tuyển sẽ làm việc tại trụ sở K02 ở Hà Nội hoặc các đơn vị trực thuộc, bố trí theo yêu cầu công tác.
*Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an cũng vừa phát thông báo về nhu cầu tuyển chọn 395 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026, dự kiến nhập ngũ vào tháng 3.2026.
Trong đó, tại Hà Nội tuyển 10 chỉ tiêu, Lai Châu 10 chỉ tiêu, Điện Biên 5 chỉ tiêu, Tuyên Quang 5 chỉ tiêu, Bắc Ninh 10 chỉ tiêu, Hưng Yên 15 chỉ tiêu, Hải Phòng 10 chỉ tiêu, Thái Nguyên 15 chỉ tiêu, Phú Thọ 22 chỉ tiêu, Đà Nẵng 22 chỉ tiêu, Đắk Lắk 16 chỉ tiêu…
