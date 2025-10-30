Đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh vào công an nhân dân

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2023/TT-BCA về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng công an nhân dân (sau đây viết tắt là dự thảo).

Trong dự thảo, ngoài quy định thêm một số nội dung về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe, Bộ Công an cũng đề xuất mở rộng tuyển chọn đối với 16 dân tộc thiểu số rất ít người như: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ vào các học viện, trường CAND.

Song tiêu chuẩn chiều cao phải từ 1,58 - 1,95 m và cân nặng từ 46 kg trở lên đối với nam; đối với nữ cao từ 1,52 - 1,8 m và cân nặng từ 44 kg trở lên.

Theo Bộ Công an, do thay đổi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, dự thảo đề xuất hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khu vực do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

Đề xuất công an cấp tỉnh sẽ chủ trì khám phúc tra sức khỏe cho toàn bộ công dân nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sau khi chủ tịch cấp xã ra quyết định gọi công dân nhập ngũ và bù đổi quân trước ngày giao nhận quân.

Công an cấp tỉnh sẽ cử thành phần tham gia hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khu vực; hiệp đồng khám sức khỏe cho công dân thuộc diện được gọi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Đối với công an xã, dự thảo đề xuất cấp này có 8 nhiệm vụ, trong đó giao công an cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế tổ chức sơ tuyển sức khỏe; lập danh sách công dân đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và triệu tập công dân thuộc diện được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch của hội đồng nghĩa vụ quân sự khu vực.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể gửi qua trang thông tin điện tử của Bộ Công an từ nay đến hết ngày 5.11.