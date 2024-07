Thứ trưởng Bộ Công an: Tuyển sinh CAND khách quan, công bằng, không tiêu cực

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay sẽ được tổ chức ngày 7.7 với hơn 18.000 công dân đăng ký tham dự. Đây là năm thứ 3 kỳ thi này được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân (CAND).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết những năm qua, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã có nhiều đổi mới về giáo dục và đào tạo trong CAND. Qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáp ứng yêu cầu của lực lượng và nhu cầu của xã hội.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ họp với các đơn vị chức năng về công tác chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an BCA

Theo thượng tướng Trần Quốc Tỏ, việc triển khai Đề án 04 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND ngày càng cho thấy hiệu quả rõ rệt, được người dân và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, phụ huynh cũng như thí sinh đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Cạnh đó, các thông tư, hướng dẫn, quy chế, kế hoạch được ban hành, hoàn thiện, bổ sung kịp thời, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, xác định rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh; đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất; xây dựng, bảo quản đề thi, chấm thi; đảm bảo an ninh, an toàn... cho kỳ thi.

Hơn 18.000 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 BCA

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho hay, Bộ Công an cũng đặc biệt quan tâm tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và tập huấn chuyên sâu ở phạm vi trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ tuyển sinh và giáo viên các học viện, trường CAND để khai thác, vận hành hiệu quả các hệ thống kỹ thuật và phục vụ tổ chức tuyển sinh tốt nhất, đúng quy định pháp luật.

Công tác sơ tuyển, tổ chức cho công dân đăng ký dự tuyển cũng được triển khai chu đáo, chặt chẽ; thông tin, dữ liệu tuyển sinh được trao đổi đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, bảo mật cao. Số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi ngày càng tăng, chất lượng nguồn tuyển được cải thiện rõ rệt.

"Trong bối cảnh giáo dục đại học được tự chủ và đổi mới căn bản, toàn diện, việc Bộ Công an là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong tổ chức kỳ thi đánh giá riêng như hiện nay có thể xem là một bước đột phá, một cuộc cách mạng trong tuyển sinh CAND", thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND bám sát nội dung Đề án 04, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho kỳ thi; xác định chỉ tiêu; thông tin tuyên truyền; sơ tuyển, rà soát, kiểm tra đối tượng, điều kiện tuyển sinh; xây dựng cấu trúc bài thi, đề thi; đảm bảo trang thiết bị phương tiện, an ninh, an toàn cho kỳ thi…

Đến nay, các nội dung này đã được tiến hành bài bản, kỹ lưỡng, theo đúng quy định, với tinh thần trách nhiệm cao và mọi công tác chuẩn bị đều sẵn sàng để đảm bảo cho kỳ thi được chặt chẽ, khách quan, công bằng, an toàn, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng gửi lời chúc tới hơn 18.000 sĩ tử tham gia kỳ thi đánh giá vào ngày mai 7.7 sẽ bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm quy chế thi, thể hiện tốt nhất khả năng, trình độ, bản lĩnh để xứng đáng trở thành những chiến sĩ CAND trong tương lai.