Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thị sát vùng lũ Huế, hỗ trợ 5 tỉ đồng khắc phục

Sáng sớm nay 31.10, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Đại nội Huế.

Cùng đi có Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trước Ngọ môn, Huế ẢNH: NGỌC MINH

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua khiến một số khu vực trong Đại nội Huế bị ngập sâu từ 0,3 - 0,5 m, ảnh hưởng đến cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động bảo tồn, trưng bày. Lực lượng chức năng, cán bộ di tích và người dân địa phương đã huy động máy bơm, bao cát, vật tư chống ngập để bảo vệ các công trình, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền địa phương và đội ngũ làm công tác bảo tồn trong việc ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho di sản. Phó thủ tướng nhấn mạnh, quần thể di tích cố đô Huế là di sản thế giới, nên việc bảo vệ các công trình kiến trúc cung đình trong điều kiện thời tiết cực đoan cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật.

Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế rà soát tổng thể các hạng mục dễ bị ảnh hưởng do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó dài hạn theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung khắc phục nhanh hậu quả, vệ sinh, tiêu thoát nước, đảm bảo sớm mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan với tinh thần nước rút đến đâu dọn đến đó. Đồng thời, quan tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Hỗ trợ TP.Huế 5 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa bàn TP.Huế chiều qua 30.10, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã đến P.Thanh Thủy, một trong những địa phương xung yếu của TP.Huế. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà 20 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết, dù đang bận công tác ở nước ngoài, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn dõi theo diễn biến mưa lũ, bày tỏ sự quan tâm, lo lắng và đã có thư thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà người dân vùng lũ TP.Huế

ẢNH: NGỌC MINH

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại to lớn mà người dân vùng lũ đang gánh chịu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng vũ trang cùng người dân trong việc chủ động phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân đã không quản ngại hiểm nguy, ngày đêm bám trụ các điểm xung yếu, hỗ trợ sơ tán dân, tiếp tế lương thực, thuốc men đến từng khu vực ngập sâu, bị chia cắt, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình sâu đậm của người Việt Nam.

Dịp này, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã hỗ trợ TP.Huế 5 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai.