Báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ trao giải. Cùng dự buổi lễ có Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A cho các tác giả ẢNH: ĐÌNH HUY

Các tác giả nhận giải B, giải C và giải khuyến khích ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao các giải A cho các tác giả của 4 tác phẩm Cựu chiến binh bền bỉ chống "Giặc nội xâm" đăng trên Báo Cựu chiến binh Việt Nam; loạt 5 bài Chống lãng phí trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đăng trên Báo điện tử Kiểm toán; tác phẩm Làm gì với trụ sở dôi dư? phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm Nghịch lý đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 10 giải B; 12 giải C; 18 giải khuyến khích cho các tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, sự kiện có ý nghĩa quan trọng ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Thủ tướng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nơi tập hợp và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trên trận tuyến đặc biệt quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: ĐÌNH HUY

"Đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là tinh thần cống hiến hết mình, là bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân quả cảm của những người làm báo để ánh sáng công lý và sự thật được soi rọi, góp phần giúp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, thu lại cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng, hàng trăm héc ta đất, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng, qua 5 mùa giải được tổ chức, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng cải thiện vị thế, uy tín và sức lan tỏa. Phát huy thành công của mùa giải trước, giải năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều điểm nhấn ấn tượng.

Thủ tướng lưu ý, trong kỷ nguyên mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Người làm báo phải tỉnh táo trước cám dỗ, dũng cảm trong đấu tranh

Với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", hành trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí, những người làm báo, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc, giám sát của nhân dân.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo "vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh, "tiên phong, gương mẫu, đi đầu, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "thép trong bút - lửa trong tim".

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung quán triệt, thực hiện kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành, bảo vệ báo chí, những người làm báo và tổ chức, cá nhân dũng cảm đấu tranh với các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn và tin tưởng Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ không ngừng đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho đội ngũ những người làm báo thỏa sức sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.