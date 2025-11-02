Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở, vùi lấp 6 nhà dân

Chiều 2.11, tại miền núi TP.Đà Nẵng có mưa lớn trở lại, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn 4, xã Phước Thành (TP.Đà Nẵng) khiến 6 ngôi nhà bị vùi lấp và một người dân bị mắc kẹt.

Giữa cơn mưa lớn, đất đá tiếp tục trượt xuống, lực lượng Công an xã Phước Thành đã dũng cảm lao vào vùng nguy hiểm tổ chức cứu nạn.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn 4, xã Phước Thành khiến 6 ngôi nhà bị vùi lấp trong bùn đất ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo lúc 14 giờ cùng ngày, Công an xã Phước Thành khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường sạt lở.

Sau hơn 1 giờ vật lộn trong bùn đất và mưa lớn, lực lượng cứu hộ đã cứu được anh Hồ Văn Bưởng (38 tuổi, trú thôn 4) ra khỏi đống đất đá, đưa đến Trạm y tế xã Phước Thành cấp cứu an toàn.

Vụ sạt lở đã cuốn trôi hoàn toàn 6 ngôi nhà, 17 nhân khẩu trong các hộ này may mắn thoát nạn.

Lực lượng Công an xã Phước Thành dầm mưa tiếp cận hiện trường sạt lở để cứu người dân bị vùi lấp ẢNH: Đ.X

Ngay sau đó, Công an xã tiếp tục vận động, hỗ trợ di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 80 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ cao, đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực canh, bảo đảm an ninh trật tự, không để người dân quay lại khu vực sạt lở.