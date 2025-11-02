Quảng Ngãi: Gần 200 bộ đội mở đường vào 5 thôn bị cô lập ở xã Ngọc Linh

Ngày 2.11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34, Quân đội nhân dân Việt Nam) đã có mặt tại khu vực sạt lở thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), để mở đường tạm nối vào 5 thôn đang bị cô lập nhiều ngày qua do sạt lở núi nghiêm trọng.

Bộ đội mở đường vào 5 thôn bị cô lập ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) do sạt lở ẢNH: H.P

Bộ đội mở đường, tiếp tế cho dân

Tuyến đường tạm được mở có chiều dài khoảng 1 km, bề rộng vừa đủ để xe máy và người đi bộ lưu thông, giúp người dân đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm trong thời gian chờ khắc phục sạt lở. Về lâu dài, chính quyền địa phương sẽ đề xuất đầu tư xây dựng cầu kiên cố thay thế tuyến bị hư hỏng.

Tại hiện trường, trong tiếng cuốc xẻng hòa cùng mưa rừng lất phất, các tổ công tác của Sư đoàn 10 khẩn trương san gạt, dọn đất đá để thông tuyến. Ở những đoạn dốc cao, xe cơ giới không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ dùng cuốc xẻng đào thủ công, khi tuyến đi qua rẫy mì của dân, bộ đội nhổ cây, gom củ, cho vào bao rồi mang tập kết gọn gàng.

Thu hoạch mì giúp người dân ẢNH: H.P

Ngoài việc mở đường, lực lượng bộ đội còn hỗ trợ khuân vác lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm do các cơ quan chức năng chuyển đến, vận chuyển bằng tay vượt qua khu vực sạt lở để cấp phát cho người dân trong vùng bị cô lập.

Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, chỉ huy tại hiện trường, cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng, vừa đẩy nhanh tiến độ thông đường. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khẩn cấp giúp dân. Khi hoàn thành việc mở đường, hỗ trợ tiếp tế ổn định ban đầu, đơn vị sẽ rút quân để bàn giao lại cho địa phương tiếp tục khắc phục", thượng tá Trường nói.

Tiếp tục đưa hàng cứu trợ lên vùng sạt lở

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sở đang thu gom hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm để tổ chức chuyến xe nghĩa tình thứ 3 lên xã Ngọc Linh vào ngày 3.11. "Mục tiêu là không để người dân 5 thôn bị cô lập thiếu đói hay thiếu thuốc men. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để tiếp tế an toàn", ông Mân nói.

Tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập ở 5 thôn thuộc xã Ngọc Linh ẢNH: H.P

Theo thống kê, hiện xã Ngọc Linh có khoảng 450 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, đang sinh sống tại 5 thôn gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng. Tất cả đều bị chia cắt từ sau vụ sạt lở lớn rạng sáng 28.10.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 28.10, người dân thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi) hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn vang dội từ quả đồi cách trung tâm xã 4 km. Ngay sau đó, đất đá từ trên núi đổ ầm xuống tạo thành một dải sạt lở kéo dài hơn 3 km dọc theo dòng suối nhỏ dưới chân núi.

Sạt lở gây cô lập 5 thôn ở xã Ngọc Linh ẢNH: H.P

Tại hiện trường, nhiều đoạn taluy dương bị khoét sâu hàng chục mét, cây rừng gãy đổ la liệt, đất đá phủ kín mặt đường. Nhiều khu vực bị vùi lấp hoa màu, hư hỏng hệ thống mương dẫn nước và đường giao thông liên thôn. Toàn bộ tuyến đường dẫn vào 5 thôn phía trong bị tê liệt hoàn toàn, khiến việc tiếp tế lương thực, thuốc men và đưa người bệnh ra ngoài vô vàn khó khăn.