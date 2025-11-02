Quảng Ngãi: Lũ cuốn sập cầu Cây Sung, 250 hộ dân bị cô lập

Sáng 2.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh (Quảng Ngãi), cho biết vụ sập cầu Cây Sung xảy ra khoảng 5 giờ 15 cùng ngày.

Thời điểm đó, có một số người dân đang lưu thông qua cầu thì bất ngờ phần mố cầu bị sụt gãy, kéo theo một người và phương tiện rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Rất may người này đã nhanh chóng bơi được vào bờ an toàn, còn chiếc xe máy thì vẫn chưa tìm thấy.

Sập cầu Cây Sung (xã Bình Minh, Quảng Ngãi), gây chia cắt 250 hộ dân ẢNH: ĐỨC MINH

"Hiện chính quyền địa phương đã lên phương án khẩn cấp để khắc phục tình trạng sập cầu Cây Sung, đồng thời không để người dân bị chia cắt thiếu lương thực, thực phẩm", ông Sự nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Bình Minh đã phối hợp lực lượng công an và dân quân địa phương nhanh chóng phong tỏa, giăng dây cảnh báo ở hai đầu cầu, ngăn người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, xã cũng triển khai phương án khẩn cấp hỗ trợ nhu yếu phẩm, tránh để người dân trong khu vực bị chia cắt thiếu lương thực, thực phẩm.

Cầu Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐH05, có chiều dài khoảng 30 m, rộng 5 m, là tuyến giao thông huyết mạch nối ba xóm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long của thôn Phước An với trung tâm xã Bình Minh. Sau sự cố, toàn bộ 250 hộ dân ở khu vực này bị cô lập, việc đi lại, trao đổi hàng hóa và vận chuyển nông sản gần như tê liệt.

Lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu cầu Cây Sung ẢNH: ĐỨC MINH

Theo người dân địa phương, mấy ngày qua khu vực này liên tục có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến dòng chảy xói lở phần mố cầu. Đến rạng sáng 2.11, nước lũ dâng cao và cuốn phăng nền đất phía dưới, khiến mố cầu đổ sập hoàn toàn.

Theo ghi nhận, nước lũ vẫn dâng cao, chảy xiết dưới chân cầu. Các vết nứt và sụt lún ở hai đầu cầu ngày càng mở rộng, gây nguy cơ sập thêm nếu mưa lớn tiếp tục.