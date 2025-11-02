Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn
Hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn

02/11/2025 05:39 GMT+7

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ Kẻ Gỗ xả tràn để điều tiết nước khiến nhiều xã, phường vùng hạ du như Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập nhiều tuyến đường.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ Kẻ Gỗ xả tràn để điều tiết nước khiến nhiều xã, phường vùng hạ du như Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập nhiều tuyến đường.

- Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở xã Cẩm Duệ ngập nước khiến giao thông bị chia cắt

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đặc biệt, từ tối 31.10 đến sáng nay 1.11, khu vực hồ Kẻ Gỗ tiếp tục có mưa to đến rất to khiến lưu lượng nước đổ về hồ tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ đã tăng lưu lượng xả tràn lên 300 - 600 m3/ giây.

Mưa lớn cộng với hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn khiến sông Ngàn Mọ, đoạn chảy qua 2 xã Cẩm Duệ và Cẩm Bình dâng cao, gây ngập lụt hàng nghìn nhà dân và các tuyến đường giao thông.

- Ảnh 2.

Nhiều nhà dân ở xã Cẩm Duệ bị ngập sâu

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ, cho biết địa phương nằm ngay dưới chân hồ Kẻ Gỗ nên có 19/26 thôn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ chia cắt.

"Hiện nay, có khoảng 2.800 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà, gây ngập sâu từ 0,5 - 1 m. Để ứng phó với mưa lũ, từ hôm qua đến trưa nay, chính quyền xã huy động lực lượng để sơ tán 780 hộ dân với 1.400 nhân khẩu có nhà bị ngập lụt đến nơi an toàn. Trên địa bàn vẫn đang mưa lớn và nước sông Ngàn Mọ tiếp tục dâng cao, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng", ông Thành nói.

