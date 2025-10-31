Phó thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở Hà Tĩnh

Sáng 31.10, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có mặt tại P.Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), để kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ và chỉ đạo việc sơ tán dân ra khỏi vùng bị ngập lụt. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh này.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ ở P.Vũng Áng ẢNH: TÂN KỲ

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã thị sát các điểm bị ngập nặng ở P.Vũng Áng, thăm hỏi người dân đang được sơ tán và động viên lực lượng tuyến đầu.

Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất công tác di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân; không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu nước sinh hoạt tại các điểm tránh trú lũ.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân tại vùng bị ngập lụt ở P.Vũng Áng đến nơi an toàn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Phó thủ tướng lưu ý chính quyền cơ sở phải nắm chắc tình hình từng hộ dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Kịp thời ứng cứu và đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND P.Vũng Áng cho biết, từ chiều 30.10 cho đến sáng nay, chính quyền phường này với sự hỗ trợ của công an, quân đội đã sơ tán được gần 500 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu ở khu vực bị ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn.

"Hiện địa phương đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sớm hoàn thành công tác sơ tán người dân ở vùng trũng thấp", ông Anh nói.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài từ ngày 30.10 đến trưa nay đã khiến hàng trăm hộ dân ở các xã, phường khu vực phía nam tỉnh này bị nước lũ tràn vào nhà, gây ngập từ 0,5 - 2 m. Mưa lũ cũng khiến một số tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở mái ta luy, khiến giao thông bị ách tắc.