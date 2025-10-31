Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập nhà dân

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn từ ngày 30 kéo dài đến sáng nay 31.10 đã khiến nhiều nhà dân, trường học ở các xã, phường khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt, như: Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn, Kỳ Xuân, Kỳ Thượng… Một số tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã, phường này cũng bị ngập sâu, khiến người dân không thể đi lại.

Nhiều nhà dân ở P.Vũng Áng bị ngập sâu do mưa lớn ẢNH: TÂN KỲ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 7 giờ sáng nay, mưa lớn đã khiến hơn 200 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà. Để chủ động ứng phó, các xã, phường cũng đã tổ chức sơ tán gần 300 hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi tránh trú an toàn.

Công an P.Vũng Áng di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn ẢNH: TÂN KỲ

Đặc biệt, trong sáng nay, hồ Cơn Trè (thuộc P.Vũng Áng) có dung tích khoảng 2.000 m3 xuất hiện 1 điểm sạt lở, khiến nước thấm từ trong hồ ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho dân cư ở khu vực hạ du. Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền P.Vũng Áng đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để gia cố.

Lực lượng chức năng P.Vũng Áng dùng bao tải cát để gia cố hồ Cơn Trè ẢNH: TÂN KỲ

Mưa lớn kéo dài cũng khiến tuyến đường liên xã Đồng - Trung nối từ cao tốc Bắc - Nam xuống QL1A (đoạn qua địa phận xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống chắn ngang đường. Sạt lở khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, đoạn đường ven biển giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và P.Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng.

Trước dự báo mưa lớn, Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả tràn điều tiết mực nước hồ Kẻ Gỗ từ 90 m3/giây lên 100 - 350 m3/giây từ 6 giờ sáng nay.

Tuyến đường ven biển khu vực giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và P.Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) sạt lở, giao thông chia cắt hoàn toàn ẢNH: TÂN KỲ

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho hay từ ngày 21.10, đơn vị đã bắt đầu điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu. Với dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn để hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, từ đêm 30.10 đến ngày 3.11, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3; sông La lên trên mức báo động 1.

Trường THPT Hà Huy Tập ở xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học ẢNH: TÂN KỲ

Mưa lớn ở Hà Tĩnh được dự báo kéo dài từ nay đến hết ngày 1.11, với lượng mưa từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven biển. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.