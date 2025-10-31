Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập nhà dân

Phạm Đức
Phạm Đức
31/10/2025 10:26 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị ngập lụt và gây sạt lở, ngập cục bộ một số tuyến đường. Trong khi đó, hồ Kẻ Gỗ đang tăng lưu lượng xả tràn để chủ động đón lũ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn từ ngày 30 kéo dài đến sáng nay 31.10 đã khiến nhiều nhà dân, trường học ở các xã, phường khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt, như: Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn, Kỳ Xuân, Kỳ Thượng… Một số tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã, phường này cũng bị ngập sâu, khiến người dân không thể đi lại.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập nhà dân- Ảnh 1.

Nhiều nhà dân ở P.Vũng Áng bị ngập sâu do mưa lớn

ẢNH: TÂN KỲ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 7 giờ sáng nay, mưa lớn đã khiến hơn 200 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà. Để chủ động ứng phó, các xã, phường cũng đã tổ chức sơ tán gần 300 hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi tránh trú an toàn.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập nhà dân- Ảnh 2.

Công an P.Vũng Áng di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn

ẢNH: TÂN KỲ

Đặc biệt, trong sáng nay, hồ Cơn Trè (thuộc P.Vũng Áng) có dung tích khoảng 2.000 m3 xuất hiện 1 điểm sạt lở, khiến nước thấm từ trong hồ ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho dân cư ở khu vực hạ du. Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền P.Vũng Áng đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để gia cố.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập nhà dân- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng P.Vũng Áng dùng bao tải cát để gia cố hồ Cơn Trè

ẢNH: TÂN KỲ

Mưa lớn kéo dài cũng khiến tuyến đường liên xã Đồng - Trung nối từ cao tốc Bắc - Nam xuống QL1A (đoạn qua địa phận xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống chắn ngang đường. Sạt lở khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, đoạn đường ven biển giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và P.Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng.

Trước dự báo mưa lớn, Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả tràn điều tiết mực nước hồ Kẻ Gỗ từ 90 m3/giây lên 100 - 350 m3/giây từ 6 giờ sáng nay.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập nhà dân- Ảnh 4.

Tuyến đường ven biển khu vực giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và P.Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) sạt lở, giao thông chia cắt hoàn toàn

ẢNH: TÂN KỲ

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho hay từ ngày 21.10, đơn vị đã bắt đầu điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu. Với dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn để hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, từ đêm 30.10 đến ngày 3.11, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3; sông La lên trên mức báo động 1.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập nhà dân- Ảnh 5.

Trường THPT Hà Huy Tập ở xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học

ẢNH: TÂN KỲ

Mưa lớn ở Hà Tĩnh được dự báo kéo dài từ nay đến hết ngày 1.11, với lượng mưa từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven biển. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.

Mưa lớn 2 ngày trên 500 mm, nguy cơ ngập lụt từ Nghệ An đến Quảng Trị

Tin liên quan

Vùng trũng Đà Nẵng ngập sâu, chiến sĩ biên phòng vào tâm lũ tiếp sức người dân

Vùng trũng Đà Nẵng ngập sâu, chiến sĩ biên phòng vào tâm lũ tiếp sức người dân

Hàng trăm hộ dân P.Điện Bàn Tây, một vùng trũng của TP.Đà Nẵng, những ngày qua hứng chịu trận 'hồng thủy', nước dâng nhanh, chia cắt mọi tuyến đường và nhấn chìm nhà cửa. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tìm mọi cách tiếp sức người dân bị cô lập...

Khám phá thêm chủ đề

Hà Tĩnh Hồ Kẻ Gỗ lũ quét xả tràn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận