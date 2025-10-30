Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập lụt QL1A, có nơi phải sơ tán dân

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ sáng 30.10, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao dịch chuyển từ Trung bộ ra phía bắc, nên khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn khiến QL12C, đoạn qua qua P.Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị ngập sâu

ẢNH: TÂN KỲ

Mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều giờ liền khiến tuyến đường nối từ QL12C vào khu dân cư Tây Yên (P.Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu khoảng 1 m, nước chảy xiết. Một số nhà dân và trường học tại khu vực này cũng bị nước tràn vào bên trong.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND P.Vũng Áng, cho biết để đảm bảo an toàn, chính quyền phường đang huy động lực lượng tổ chức sơ tán 146 hộ dân với trên 330 nhân khẩu ở khu vực trũng thấp có nguy cơ bị ngập lụt nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Công tác sơ tán toàn bộ các hộ dân phải hoàn thành trước 17 giờ chiều nay.

Một tài xế lái xe chuyên dùng hỗ trợ người đi xe máy qua đoạn QL12C bị ngập lụt ẢNH: TÂN KỲ

Mưa lớn kéo dài cũng khiến một số đoạn trên tuyến QL1A ở phía nam tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt cục bộ và sạt lở. Cụ thể, tại Km 584+500 (thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, P.Hoành Sơn) bị ngập úng; tại Km 590+0 (thuộc tổ dân phố Quý Huệ, P.Hoành Sơn) bị sạt lở; tại tại Km 565+900 (thuộc P.Vũng Áng) bị ngập khoảng 0,4 m, kéo dài hơn 100 m.

Tuyến QL1A khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đoạn bị ngập lụt cục bộ ẢNH: TÂN KỲ

Lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cắm biển cảnh báo, cử lực lượng ứng trực để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại khu vực trên.

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ sáng 30 đến đêm 31.10, khu vực phía bắc và phía tây tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ trên 150 mm; riêng vùng đồng bằng ven biển phía nam có thể đạt 200 - 250 mm.