Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hà Tĩnh: Người đàn ông nghi nhảy cầu trở về nhà sau 2 ngày 'mất tích'

Phạm Đức
Phạm Đức
30/10/2025 09:52 GMT+7

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử không có kết quả, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh bất ngờ nhận được tin báo nạn nhân đã tự trở về nhà.

Sáng 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, 1 người đàn ông trên địa bàn "mất tích" nghi do nhảy cầu tự tử mà các ngành chức năng tổ chức tìm kiếm suốt 2 ngày qua đã bất ngờ trở về nhà.

Hà Tĩnh: Người đàn ông nghi nhảy cầu trở về nhà sau 2 ngày 'mất tích'- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27.10, người dân phát hiện một chiếc xe máy vô chủ tại cầu Hương Thủy (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) nên báo cho lực lượng chức năng vì nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử.

Công an xã Hương Phố xác định chiếc xe máy trên của anh N.A.N (40 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và phía gia đình cũng xác nhận bị mất liên lạc với anh này. Người thân còn cho biết trước khi "mất tích", anh N. có đăng tải lên trang Facebook cá nhân với nội dung khá tiêu cực.

Nghi ngờ anh N. để lại xe máy trên cầu Hương Thuỷ rồi nhảy xuống sông Ngàn Sâu tự tử, gia đình anh này phối hợp với lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm.

Sau 2 ngày triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng không có kết quả, lực lượng tìm kiếm bất ngờ nhận được tin báo nạn nhân đã tự trở về nhà.

"Tối 29.10, anh N. bất ngờ trở về nhà bố vợ sau 2 ngày mất liên lạc. Khi nắm bắt được tin này, lực lượng chức năng đã đến làm việc, nắm bắt tình hình. Anh này cho biết do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã có hành động lạ với mục đích để hù dọa người thân", Chủ tịch UBND xã Hương Phố thông tin.

Tin liên quan

Vụ cha ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy: Tìm thấy thi thể 2 bé gái

Vụ cha ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy: Tìm thấy thi thể 2 bé gái

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ người cha ở Nghệ An ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy.

Khám phá thêm chủ đề

Sông Ngàn Sâu tỉnh Hà Tĩnh nhảy cầu tìm kiếm Tự tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận