Thời sự

TP.Huế nhiều người bị nước cuốn trôi mất tích

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/10/2025 05:58 GMT+7

Mưa lũ tại TP.Huế đã khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Những trường hợp gặp nạn đang gửi lời cảnh báo người dân bắt đầu xuất hiện yếu tố chủ quan trong mùa lũ.

Báo cáo cuối ngày 29.10, từ UBND TP.Huế cho biết trong công tác ứng phó với mưa lũ, đã ghi nhận 2 người thiệt mạng, trong đó có cháu N.Đ.K (5 tuổi, ở TDP Châu Chữ, P. Thuỷ Xuân) người nhà phát hiện cháu mất tích khi đang chơi ở quanh nhà (nhà bị ngập nước) vào khoảng 17 giờ ngày 27.10. Công an P.Thủy Xuân đã tổ chức lực lượng tìm kiếm đến sáng ngày 29.10 đã tìm thấy thi thể cháu.

Trường hợp thứ 2 là ông N.A.K (40 tuổi) được phát hiện thiệt mạng do đuối nước trong phòng ngủ vào khoảng 11 giờ ngày 28.10. 

TP.Huế nhiều người bị nước cuốn trôi mất tích- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng P.Hóa Châu trong ngày đã kịp thời cứu sống 4 người bị lật ghe

ẢNH: PHƯỜNG HÓA CHÂU

Trong ngày 28.10, có 2 người mất tích ở P.Thanh Thủy 1 và P.Kim Trà 1.

Trường hợp thứ nhất xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 ngày 28.10, hai anh N.T.Q (24 tuổi) và L.V.T.Q (14 tuổi, cả 2 trú TDP 6, P.Thanh Thuỷ) chèo ghe đến khu vực cầu Chùa, (P. Thanh Thủy) thì gặp nước chảy xiết làm lật ghe, em Q. bám vào được cầu Chùa được người dân cứu, còn anh Q. bị nước cuốn trôi mất tích.

Vụ thứ 2 xảy ra khoảng 19 giờ 45 ngày 28.10, hai em N.V.N.Q (14 tuổi) và N.H.T (17 tuổi), cả 2 trú P. Kim Trà, chèo ghe đến khu vực gần cây xăng Hương Toàn (Tỉnh lộ 19B, xã Kim Trà) thì gặp nước chảy xiết làm lật ghe; em Q. bơi được vào bờ còn em T. bị nước cuốn trôi mất tích, đến nay chưa tìm thấy.

TP.Huế nhiều người bị nước cuốn trôi mất tích- Ảnh 2.

Rất nhiều trường hợp người dân lội lũ nhưng không hề trang bị áo phao hay một thiết bị an toàn nào

ẢNH; P.T.H


Tối ngày 29.10, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP.Huế cho biết, trong ngày 29.10 trên địa bàn TP.Huế đã xảy ra 3 vụ việc người dân bị nước lũ cuốn trôi, làm 4 người mất tích.

Trường hợp thứ nhất xảy ra trên QL1 đoạn ngập lũ chảy xiết thuộc địa bàn P.Hương Trà, khi hai nam sinh đang đi xe máy thì bị nước chảy xiết cuốn trôi, một em bơi vào được, nhưng em còn lại không may mắn đã bị nước cuốn trôi mất tích. 

Vụ thứ 2 xảy ra tại khu vực TDP Diên Trường, P.Thuận An, có 4 người bị lật ghe, trong đó hai người được cứu, 2 người còn lại mất tích. Ngoài ra còn một vụ khác làm mất tích 1 người hiện đang được lực lượng chức năng xác minh.

Đó là chưa kể có 4 người đang di chuyển giữa dòng nước lũ không may bị nước cuốn trôi được lực lượng cứu hộ của P.Hóa Châu ứng cứu kịp thời.

TP.Huế nhiều người bị nước cuốn trôi mất tích- Ảnh 3.

Một trong 4 người bị lật ghe được lực lượng cứu hộ của P.Hóa Châu, TP.Huế kịp thời cứu được

ẢNH: PHƯỜNG HÓA CHÂU

Trước cơn lũ lịch sử và diễn biến phức tạp nghiêm trọng, chính quyền TP.Huế trong sáng ngày 29.10, đã thông báo mực nước tuy có giảm nhưng khả năng sẽ dâng cao trở lại nên khuyến cáo người dân đặc biệt cẩn trọng, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Thế nhưng nhiều người vẫn ra đường bất chấp hiểm nguy khi cho rằng nước lũ đã rút xuống.

Trước tình hình trên, UBND TP.Huế đã đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập nước, tràn, cầu tạm, bến đò; kiên quyết ngăn chặn các hành vi liều lĩnh, chủ quan, không bảo đảm an toàn trong mưa lũ. 

Ngoài ra, UBND TP.Huế cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường bố trí trực gác, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các điểm nguy hiểm; tổ chức kiểm tra, hỗ trợ kịp thời để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.


