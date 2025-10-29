Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Cứu 6 người bị cô lập trong rừng do nước lũ dâng cao

Bá Cường
Bá Cường
29/10/2025 21:25 GMT+7

Do nước lũ dâng cao, 6 nông dân tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị) bị cô lập bên kia sông. Lực lượng chức năng phát hiện, kịp thời cứu hộ đưa 6 người về nơi an toàn.

Tối 29.10, thông tin từ Công an xã Hiếu Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cứu hộ thành công 6 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Quảng Trị: Cứu 6 người bị cô lập trong rừng do nước lũ dâng cao - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận nhóm người dân bị cô lập

ẢNH: CÔNG AN XÃ HIẾU GIANG

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút, Công an xã Hiếu Giang nhận được tin báo khẩn từ ông Hồ Văn Cu (trú tại xã Hiếu Giang) về việc có một nhóm gồm 6 người bị mắc kẹt tại khu vực rừng tràm bên kia của một nhánh sông Hiếu. Mưa lớn, khu vực này nước lũ dâng cao, cô lập hoàn toàn nhóm người trong hai ngày.

Lực lượng chức năng đã huy động 2 xe chuyên dụng, 1 ca nô, 22 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Quảng Trị: Cứu 6 người bị cô lập trong rừng do nước lũ dâng cao - Ảnh 2.

Nước lũ dâng cao và chảy xiết khiến việc tiếp cận của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn

ẢNH: CÔNG AN XÃ HIẾU GIANG

Do trời mưa lớn, nước lũ chảy xiết nên việc tiếp cận gặp nhiều nguy hiểm và khó khăn. Đến 19 giờ 50 phút tối nay (29.10), lực lượng chức năng đã tiếp cận và ứng cứu thành công 6 người nói trên, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thời điểm tiếp cận, cả 6 người đã có dấu hiệu kiệt sức, cạn kiệt lương thực và nước uống.

Hiện tại, nhóm 6 người dân nói trên đã được lực lượng chức năng hỗ trợ, chăm sóc và liên lạc với người thân để đưa về nhà.

Xem thêm bình luận