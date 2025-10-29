Quảng Ngãi: Nước lũ dâng nhanh, dân bỏ nhà chạy lũ

Chiều 29.10, nước lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tiếp tục dâng cao, vượt mức báo động 3, khiến nhiều khu dân cư tại P.Trương Quang Trọng và các vùng lân cận ngập sâu trong biển nước. Hàng trăm hộ dân tất bật dọn đồ di dời đến nơi an toàn.

Người dân P.Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi chạy lũ ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều 29.10, khu vực P.Trương Quang Trọng bị ngập nặng do nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Nhiều tuyến đường như Trần Văn Trà, Ân Phú biến thành sông, nước ngập sâu gần 2 m, người dân phải dùng thuyền, xuồng nhỏ để di chuyển.

Chị Trịnh Thị Cẩm Ly đang chuyển đồ đạc đi chạy lũ ẢNH: HẢI PHONG

Vừa dọn đồ xong để chạy lũ, chị Trịnh Thị Cẩm Ly (tổ dân phố Liên Hiệp 1B, P.Trương Quang Trọng) tất bật kê đồ đạc lên cao rồi cùng người thân rời khỏi nhà. "Đồ đạc thì kê lên rồi, nhưng nếu nước lên hơn 1,5 m thì bỏ nhà lo chạy người trước đã", chị Ly nói.

Cách đó không xa, ông Lê Văn Công, người bị tai biến, nằm liệt giường được hàng xóm đưa đi chạy lũ đến nơi an toàn. "Nước ngập tới nửa vách nhà rồi, may có bà con giúp kịp thời. Chậm chút nữa chắc tôi không ra được", ông Công nói.

Ông Lê Văn Công được người thân đưa đi chạy lũ ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều người dân cho biết lũ dâng quá nhanh, chỉ trong vài giờ nước đã tràn vào nhà, khiến họ không kịp trở tay. "Chạy lũ chỉ kịp ôm con, cầm theo ít đồ cá nhân, còn lại để mặc cho nước cuốn", một người dân trên đường Trần Văn Trà (P.Trương Quang Trọng) chia sẻ.

Hơn 1.000 hộ dân bị cô lập

Tại xã Phước Giang (Quảng Ngãi) cũng đang oằn mình trong nước lũ. Từ tối 28.10 đến rạng sáng 29.10, mực nước sông Phước Giang dâng cao đến 1,7 m, gây ngập lụt diện rộng. Hơn 1.000 hộ dân ở 4 thôn: An Hòa, Kim Thành, An Sơn và Phước Lâm bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết: "Ngay trong đêm 28.10, chúng tôi huy động toàn bộ dân quân, thanh niên xung kích, sử dụng ghe, thuyền, xuồng máy để đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, đến nhà văn hóa xã và các công trình kiên cố cao tầng tránh lũ. Mưa lớn, nước chảy xiết, nhưng lực lượng vẫn nỗ lực hết sức để không ai bị bỏ lại phía sau".

Nước lũ mênh mông, người dân phải đi lại bằng thuyền ẢNH: HẢI PHONG

Chính quyền xã đã chốt chặn các tuyến đường chính, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24, ngăn người dân đi qua các khu vực nước chảy xiết, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Còn tại xã Nghĩa Hành, đến sáng 29.10, toàn xã có 11/15 thôn bị ngập, 405 hộ dân (khoảng 1.620 nhân khẩu) bị nước tràn vào nhà. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể lưu thông.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Chiều 29.10, kiểm tra vùng ngập lũ xã Bình Minh, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra.

"Người dân cần chủ động ứng phó với mưa lũ. Ở những khu vực bị ngập sâu cần tuân thủ theo hướng dẫn của chính quyền, di chuyển ở xen ghép với người dân ở các khu vực cao ráo hoặc đến nơi ở tập trung", ông Giang nói.

Nước lũ tràn về gây ngập một khu dân cư ở Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực phía đông Trường Sơn sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp vẫn ở mức cao; các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.