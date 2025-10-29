TP.Huế: Tìm kiếm nam sinh mất tích khi đi qua đoạn lũ

Chiều nay 29.10, lực lượng chức năng P.Hương Trà, TP.Huế đang phối hợp một số đơn vị tìm kiếm một nam sinh gặp nạn trong lũ, mất tích.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều nay, tại Km808+400 trên QL1 đoạn qua địa phận P.Hương Trà bị ngập do mưa lớn, Trần Hoàng Văn Minh (18 tuổi) điều khiển xe máy chở Bùi Hoàng Ngọc Lâm (cùng 18 tuổi, cùng trú tại P.Hương Trà) đi qua thì bị lũ cuốn.

Nước ngập tại thời điểm 2 nam sinh gặp nạn ẢNH: BÌNH THIÊN

Sau đó, Lâm bơi được vào bờ, còn Minh bị lũ cuốn mất tích. Nhận được tin báo, Công an P.Hương Trà phối hợp Phòng CSGT Công an TP.Huế tìm kiếm nạn nhân, đến nay vẫn chưa phát hiện.

Sáng 29.10, người dân P.Thủy Xuân phát hiện thi thể của cháu bé 5 tuổi bị đuối nước tại khu vực ao cá gần ruộng lúa, phía đầu đường trung tâm của thôn Châu Chữ, cách nhà cháu bé không xa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an P.Thủy Xuân phối hợp Công an TP.Huế và các đơn vị chức năng đến hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết và hỗ trợ gia đình trong việc tổ chức lo hậu sự cho cháu.

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Chí Tài cũng đã đến thăm, động viên, chia sẻ với gia đình.