Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.Huế: Tìm kiếm nam sinh mất tích khi đi qua đoạn lũ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
29/10/2025 19:14 GMT+7

Lực lượng chức năng P.Hương Trà, TP.Huế đang tìm kiếm một nam sinh bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Chiều nay 29.10, lực lượng chức năng P.Hương Trà, TP.Huế đang phối hợp một số đơn vị tìm kiếm một nam sinh gặp nạn trong lũ, mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều nay, tại Km808+400 trên QL1 đoạn qua địa phận P.Hương Trà bị ngập do mưa lớn, Trần Hoàng Văn Minh (18 tuổi) điều khiển xe máy chở Bùi Hoàng Ngọc Lâm (cùng 18 tuổi, cùng trú tại P.Hương Trà) đi qua thì bị lũ cuốn.

TP.Huế: Tìm kiếm nam sinh mất tích khi đi qua đoạn lũ- Ảnh 1.

Nước ngập tại thời điểm 2 nam sinh gặp nạn

ẢNH: BÌNH THIÊN

Sau đó, Lâm bơi được vào bờ, còn Minh bị lũ cuốn mất tích. Nhận được tin báo, Công an P.Hương Trà phối hợp Phòng CSGT Công an TP.Huế tìm kiếm nạn nhân, đến nay vẫn chưa phát hiện.

Sáng 29.10, người dân P.Thủy Xuân phát hiện thi thể của cháu bé 5 tuổi bị đuối nước tại khu vực ao cá gần ruộng lúa, phía đầu đường trung tâm của thôn Châu Chữ, cách nhà cháu bé không xa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an P.Thủy Xuân phối hợp Công an TP.Huế và các đơn vị chức năng đến hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết và hỗ trợ gia đình trong việc tổ chức lo hậu sự cho cháu.

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Chí Tài cũng đã đến thăm, động viên, chia sẻ với gia đình. 

Tin liên quan

Vừa dọn nhà xong, người Huế tại tiếp tục vật lộn với nước lũ

Vừa dọn nhà xong, người Huế tại tiếp tục vật lộn với nước lũ

Sáng nay 29.10, lũ trên sông Hương đã xuống nên nhiều người dân ở TP.Huế tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Thế nhưng, chỉ sau vài giờ, mưa lớn trở lại khiến nước lũ trên sông Hương lên nhanh, tràn vào nhà.

Khám phá thêm chủ đề

mất tích lũ lụt tìm kiếm TP.Huế mưa lớn Ngập lụt Lũ Cuốn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận