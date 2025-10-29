'Chị ơi đừng ngủ nghe!' - tiếng gọi nghẹn lòng giữa dòng lũ của anh công an Huế

Giữa dòng lũ dữ ở Huế, trung tá Nguyễn Tấn Phước – Trưởng Công an phường An Cựu – vừa bế người phụ nữ nguy kịch, vừa gọi: 'Chị ơi cố lên, đừng ngủ nghe!'. Câu nói khiến bao người xúc động khi xem đoạn clip.
"Chị ơi cố lên! Chị đừng ngủ nghe! Gần tới bệnh viện rồi!", tiếng của trung tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, TP.Huế ngày càng gấp gáp hơn khi thuyền của lực lượng công an chạy giữa dòng lũ xiết khi người phụ nữ trên tay anh ngày càng lịm dần, lơ mơ.
Tiếng gọi của trung tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, TP.Huế
Nhìn thấy cảnh này, một cán bộ trong đoàn đã dùng điện thoại quay lại, và hình ảnh cùng lời động viên của người cán bộ công an đã được lan tỏa xúc động trên nhiều nhóm công tác ứng phó mưa lũ của TP.Huế suốt 2 ngày qua.
Sự việc diễn ra vào tối 27.10, khi một phụ nữ nhà ở kiệt 1 đường Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu) bị tăng huyết áp, chảy máu mũi và diễn tiến nặng trong khi hà chị bị nước lũ bao vây cô lập.
Gia đình cầu cứu lực lượng công an và ngay lập tức đội ứng cứu của Công an P.An Cựu do đích thân trung tá Nguyễn Tấn Phước dẫn đầu, dùng thuyền đến nhà bệnh nhân đưa đi cấp cứu.
Nhờ sự ứng cứu kịp thời, người phụ nữ đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế ngay giữa đêm mưa lạnh.
Hàng trăm người được lực lượng công an ứng cứu
Ngay sáng 29.10, nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ của một bệnh nhân lớn tuổi ở đường Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu, TP.Huế) có biểu hiện khó thở, nguy hiểm, trung tá Dương Đức Vinh, Phó trưởng Công an phường An Cựu cùng dẫn đầu đội ứng cứu, nhanh chóng băng lũ tiếp cận đưa bệnh nhân đi viện trong lúc nước lũ còn ngập sâu.
Trước đó, sáng ngày 28.10, tiếp nhận thông tin 21 du khách Úc đang lưu trú tại khách sạn Roman bị cô lập bởi nước lũ, không thể ra ngoài mua lương thực, Công an phường Thuận Hóa đã tiếp cận hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho nhóm du khách.
Chiều 27.10, ngay khi nhận được tin báo có du khách nước ngoài bị tai nạn trong mưa, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận Hóa đã khẩn trương tiếp cận khách sạn Mondial , sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân bị gãy tay đến bệnh viện an toàn.
Theo lãnh đạo Công an TP.Huế, trong trận lũ lịch sử này, Công an TP.Huế đã tham mưu chính quyền thực hiện phương án di dời, sơ tán 1.759 hộ/4.557 khẩu tại khu vực xung yếu, ngập sâu đến các điểm an toàn; đồng thời cấp phát hàng trăm thùng mì tôm, nước uống đóng chai và các nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân đói rét.
Cùng với đó, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cùng công an các phường, xã tổ chức lực lượng, phương tiện thủy về vùng ngập lụt để tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ di chuyển 1.214 người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người đau ốm đến nơi an toàn hoặc đến điều trị, cấp cứu tại các cơ sở y tế.
Lực lượng công an cũng đã tiếp nhận thông tin, tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn thành công 253 trường hợp ở vùng ngập sâu gọi điện thoại cầu cứu. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận, kịp thời cứu nạn 2 trường hợp bị lật ghe, nước cuốn trôi và mắc kẹt tại khu vực cổng làng Đức Bưu, phường Hương An; Công an phường Thanh Thủy kịp thời cứu nạn 4 người dân bị lật đò, hỗ trợ đưa về nhà an toàn.
Hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an những ngày qua dầm mình trong lũ dữ ứng cứu người dân, những trường hợp nguy cấp đã làm không chỉ những người được cứu mà hầu hết cộng đồng cảm phục.
