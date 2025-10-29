'Chị ơi đừng ngủ nghe!' - tiếng gọi nghẹn lòng giữa dòng lũ của anh công an Huế

"Chị ơi cố lên! Chị đừng ngủ nghe! Gần tới bệnh viện rồi!", tiếng của trung tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, TP.Huế ngày càng gấp gáp hơn khi thuyền của lực lượng công an chạy giữa dòng lũ xiết khi người phụ nữ trên tay anh ngày càng lịm dần, lơ mơ.

Tiếng gọi của trung tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, TP.Huế



Nhìn thấy cảnh này, một cán bộ trong đoàn đã dùng điện thoại quay lại, và hình ảnh cùng lời động viên của người cán bộ công an đã được lan tỏa xúc động trên nhiều nhóm công tác ứng phó mưa lũ của TP.Huế suốt 2 ngày qua.

Sự việc diễn ra vào tối 27.10, khi một phụ nữ nhà ở kiệt 1 đường Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu) bị tăng huyết áp, chảy máu mũi và diễn tiến nặng trong khi hà chị bị nước lũ bao vây cô lập.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đưa một em nhỏ vào viện trong lúc lũ đang cao ở Huế ẢNH: TRẦN HỒNG

Gia đình cầu cứu lực lượng công an và ngay lập tức đội ứng cứu của Công an P.An Cựu do đích thân trung tá Nguyễn Tấn Phước dẫn đầu, dùng thuyền đến nhà bệnh nhân đưa đi cấp cứu.



Nhờ sự ứng cứu kịp thời, người phụ nữ đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế ngay giữa đêm mưa lạnh.

Hàng trăm người được lực lượng công an ứng cứu