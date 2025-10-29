Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Hai y sĩ Đà Nẵng vượt sạt lở 5 km, giúp sản phụ sinh con an toàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/10/2025 15:44 GMT+7

Vượt qua quãng đường sạt lở dài hơn 5 km, hai nhân viên y tế ở xã vùng cao Đà Nẵng đến tận nhà hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn.

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó chủ tịch UBND xã Trà Tập (TP.Đà Nẵng) cho biết trong sáng nay 29.10, hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng của Trạm y tế xã Trà Tập đã vượt qua quãng đường hơn 5 km sạt lở nguy hiểm, để đến tận nóc Mộ Lang (thôn 5, xã Trà Tập) hỗ trợ một sản phụ sinh con tại nhà.

Đà Nẵng: Vượt sạt lở, nhân viên y tế hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn- Ảnh 1.

Hai y sĩ Trạm y tế xã Trà Tập vượt qua quãng đường sạt lở dài hơn 5 km đến tận nhà hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn

ẢNH: C.X

Theo đó, do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt, người dân trong khu vực không thể di chuyển đến trạm y tế. Nhận được tin báo, hai y sĩ đã không quản hiểm nguy, mang theo đầy đủ dụng cụ y tế, băng qua những đoạn đường sạt lở và đất đá trơn trượt để kịp thời giúp đỡ sản phụ.

Nhờ sự nỗ lực và chuyên môn vững vàng, ca sinh đã diễn ra an toàn, bé gái chào đời nặng 3,2 kg, khỏe mạnh. Hiện cả mẹ và bé hiện đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ông Ngô Tấn Lạc cho hay, lãnh đạo địa phương ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng, những người đã thể hiện tinh thần tận tụy, hết lòng vì người bệnh và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành y tế vùng cao trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

Tin liên quan

Tiếp tục sạt lở 4 điểm trên đèo Lò Xo, một xe múc bị mắc kẹt

Tiếp tục sạt lở 4 điểm trên đèo Lò Xo, một xe múc bị mắc kẹt

Sáng 29.10, Khu Quản lý đường bộ III.3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Plô và Đăk Pék (Quảng Ngãi), liên tiếp xảy ra 4 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp người điều khiển xe múc

Thực hư thông tin cầu cứu trên mạng việc sạt lở núi, lấp làng ở Trà Leng

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Chia cắt Đà Nẵng Sản phụ sinh con an toàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận