Hai y sĩ Đà Nẵng vượt sạt lở 5 km, giúp sản phụ sinh con an toàn

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó chủ tịch UBND xã Trà Tập (TP.Đà Nẵng) cho biết trong sáng nay 29.10, hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng của Trạm y tế xã Trà Tập đã vượt qua quãng đường hơn 5 km sạt lở nguy hiểm, để đến tận nóc Mộ Lang (thôn 5, xã Trà Tập) hỗ trợ một sản phụ sinh con tại nhà.

Hai y sĩ Trạm y tế xã Trà Tập vượt qua quãng đường sạt lở dài hơn 5 km đến tận nhà hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn ẢNH: C.X

Theo đó, do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt, người dân trong khu vực không thể di chuyển đến trạm y tế. Nhận được tin báo, hai y sĩ đã không quản hiểm nguy, mang theo đầy đủ dụng cụ y tế, băng qua những đoạn đường sạt lở và đất đá trơn trượt để kịp thời giúp đỡ sản phụ.

Nhờ sự nỗ lực và chuyên môn vững vàng, ca sinh đã diễn ra an toàn, bé gái chào đời nặng 3,2 kg, khỏe mạnh. Hiện cả mẹ và bé hiện đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ông Ngô Tấn Lạc cho hay, lãnh đạo địa phương ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng, những người đã thể hiện tinh thần tận tụy, hết lòng vì người bệnh và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành y tế vùng cao trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.