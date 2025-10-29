Quảng Ngãi: Một người bị nước lũ cuốn, một người bị đuối nước

Thông tin ban đầu từ UBND xã Đăk Pét (Quảng Ngãi) cho biết, chiều 29.10, ông A Nhơn - Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn 14A - báo tin có người bị nước cuốn trôi trên sông Pô Kô, đoạn qua địa bàn xã. Nạn nhân được xác định là ông A Na (48 tuổi, chưa rõ nơi cư trú).

Trước đó, khoảng 13 giờ, ông A Na đến thăm chị gái là bà Y Nen (ở thôn 14B, xã Đăk Pék) rồi mang đồ nghề ra sông Pô Kô để bắt cá. Trong lúc di chuyển ven sông, ông không may trượt chân và bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn mất tích.

UBND xã Đăk Pét đã huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông Pô Kô, từ khu vực xã Đăk Pék đến địa phận giáp xã Đăk Môn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Chính quyền địa phương tiếp tục huy động thêm lực lượng phối hợp với gia đình mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trước đó, vào sáng 29.10, người dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) phát hiện một vụ đuối nước thương tâm. Khoảng 7 giờ 30, khi đi đánh cá trên sông Cà Ninh, người dân nhìn thấy nón lá, dầm và thúng của bà Đỗ Thị Ngân (64 tuổi, thôn Phú Long 3) trôi trên mặt nước.

Lực lượng xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) tìm và đưa thi thể bà bà Đỗ Thị Ngân (64 tuổi, thôn Phú Long 3) về nhà Đ.MINH

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm và đến 10 giờ 20 cùng ngày phát hiện thi thể bà Ngân cách vị trí thúng bị trôi không xa. Thi thể nạn nhân được đưa vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Những ngày qua, mưa lũ dâng cao khiến nhiều khu vực miền núi Quảng Ngãi bị chia cắt, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước rất cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không ra sông suối trong thời điểm nước lớn để đảm bảo an toàn.