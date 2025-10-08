Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sát hại vợ và con riêng rồi nhảy sông Hồng tự tử

Tuyến Phan
Tuyến Phan
08/10/2025 15:33 GMT+7

Do mâu thuẫn, người chồng dùng dao sát hại vợ và con riêng của vợ, sau đó nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Ngày 8.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Chân.

Chồng sát hại vợ và con riêng rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

ẢNH: MXH

Khoảng 14 giờ ngày 7.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo từ Công an xã Vĩnh Chân về việc N.X.S (42 tuổi) do mâu thuẫn với vợ là chị N.T.P (32 tuổi), đã dùng dao chém chị P. và cháu N.T.Đ (8 tuổi, con riêng của chị P.), khiến cả hai tử vong.

Gây án xong, nghi phạm bỏ chạy ra sông Hồng, để lại hung khí rồi nhảy xuống sông tự tử.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng; đồng thời truy tìm nghi phạm.

Đến 17 giờ cùng ngày, tổ công tác cùng người dân phát hiện tử thi N.X.S tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Được biết, S. và chị P. về ở với nhau từ năm 2022, cả hai đang làm công nhân trên địa bàn. Trước khi sống với chị P., S. đã có 2 đời vợ.

Tin liên quan

TP.HCM: Điều tra nghi án người chồng sát hại vợ rồi tự tử

TP.HCM: Điều tra nghi án người chồng sát hại vợ rồi tự tử

Sau khi nghe tiếng kêu la thất thanh, người dân phường An Phú (TP.HCM) chạy lại thì phát hiện người đàn ông khoảng 61 tuổi đã tử vong, bên cạnh là người phụ nữ khoảng 40 tuổi với nhiều vết đâm trên thi thể, nghi bị sát hại.

Khám phá thêm chủ đề

sát hại vợ Chồng sát hại vợ Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận