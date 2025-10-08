Sát hại vợ và con riêng rồi nhảy sông Hồng tự tử

Ngày 8.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Chân.

Hiện trường vụ án mạng ẢNH: MXH

Khoảng 14 giờ ngày 7.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo từ Công an xã Vĩnh Chân về việc N.X.S (42 tuổi) do mâu thuẫn với vợ là chị N.T.P (32 tuổi), đã dùng dao chém chị P. và cháu N.T.Đ (8 tuổi, con riêng của chị P.), khiến cả hai tử vong.

Gây án xong, nghi phạm bỏ chạy ra sông Hồng, để lại hung khí rồi nhảy xuống sông tự tử.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng; đồng thời truy tìm nghi phạm.

Đến 17 giờ cùng ngày, tổ công tác cùng người dân phát hiện tử thi N.X.S tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Được biết, S. và chị P. về ở với nhau từ năm 2022, cả hai đang làm công nhân trên địa bàn. Trước khi sống với chị P., S. đã có 2 đời vợ.