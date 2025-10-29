Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hà Tĩnh: Bí thư xã được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh

Phạm Đức
Phạm Đức
29/10/2025 13:09 GMT+7

Ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) vừa được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 29.10, tại kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Tĩnh: Bí thư xã được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh- Ảnh 1.

Ông Hồ Huy Thành (thứ 3, từ trái sang) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh) được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thanh Điện, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thành Đông.

Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15.9, HĐND tỉnh Đắk Lắk, khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tiến hành kỳ họp tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai thông qua nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng của tỉnh.

