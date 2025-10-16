Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Lâm Đông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Bá Duy
Bá Duy
16/10/2025 19:10 GMT+7

HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu ông Lâm Đông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lữ Thanh Hải làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 16.10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu và biểu quyết (100% đại biểu) thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Đông (Phó bí thư Tỉnh ủy) và bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lữ Thanh Hải (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Nha Trang).

Ông Lâm Đông làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 1.

Ông Lâm Đông (thứ 2 từ phải qua) cùng ông Lữ Thanh Hải (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Ông Lâm Đông (54 tuổi, quê quán P.Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cử nhân sư phạm tiếng Anh; Cử nhân giáo dục chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lữ Thanh Hải (57 tuổi, quê quán P.Bình Định, tỉnh Gia Lai) có trình độ Cử nhân Luật; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Đông cho biết, ông được HĐND tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh là vinh dự, trọng trách lớn lao. Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh kế thừa những kinh nghiệm quý báu, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thanh Hà (Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa) giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Lâm Đông làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Hà (thứ 5 từ trái sang) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Thanh Hà (44 tuổi, quê quán Hải Phòng) có trình độ thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân hành chính học, Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 7.2020 đến 7.2022, ông Hà giữ chức Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa (nay là Sở VH-TT-DL). Từ tháng 8.2022 đến 6.2025, ông Hà giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Hà giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Như vậy, hiện nay, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa gồm ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh và 5 Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Long Biên, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Trần Hòa Nam, Nguyễn Thanh Hà.

