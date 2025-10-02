Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ chủ chốt

Sáng 2.10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định ông Trần Minh Thái (Bí thư Đảng ủy P.Bảo An) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải. Điều động, chỉ định ông Hồ Xuân Ninh (Giám đốc Sở Công thương) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn.

Đồng thời, điều động, chỉ định ông Trần Văn Thống (Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Bảo An.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trao các quyết định về công tác cán bộ ẢNH: BÁ DUY

Cùng với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ (Giám đốc Sở Tư pháp) giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nhựt (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn) đến nhận công tác tại Sở Công thương và giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Tiếp nhận, điều động ông Trần Văn Hiếu (Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Điều động ông Lê Phạm Quốc Vinh (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ 3 từ trái sang), trao quyết định cho lãnh đạo các sở ngành ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết công tác cán bộ thời gian qua đã được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của mỗi cán bộ. Ông Thành chúc mừng và đề nghị các lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm khẩn trương nắm bắt công việc, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ để tạo thành sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.

Đợt điều động, bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy. Việc bố trí nhân sự phù hợp tại các vị trí chủ chốt nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành trong giai đoạn tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.