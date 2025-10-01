Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Khánh Hòa không tổ chức thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Bá Duy
Bá Duy
01/10/2025 16:17 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa thông báo không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 để ưu tiên ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy sau sáp nhập tỉnh.

Ngày 1.10, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành công văn gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các trường phổ thông có cấp THCS về việc không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Trước đó, ngày 12.9, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông cấp tiểu học và THCS năm học 2025 - 2026. Trong phụ lục kèm theo, sở dự kiến tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh vào tháng 12.2025.

Khánh Hòa: Không tổ chức thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Ngô Quyền (Khánh Hòa) trong 1 tiết học

ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, các trường THCS có nhiều thay đổi: quy mô trường lớp tăng, địa bàn phân bố rộng và không đồng đều giữa các xã, phường. Qua tham khảo ý kiến các trường, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa xác định nhiệm vụ ưu tiên trong năm học này là ổn định tổ chức và sắp xếp bộ máy.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết để công tác dạy và học nhanh chóng đi vào nền nếp, năm học 2025 - 2026 sở sẽ không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh như kế hoạch. Quyết định này nhằm giúp các trường tập trung ổn định hoạt động giảng dạy, bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà cho toàn bộ học sinh trong bối cảnh sau sáp nhập.

Tin liên quan

Khánh Hòa điều chỉnh quy định về đồng phục học sinh trong năm học mới

Khánh Hòa điều chỉnh quy định về đồng phục học sinh trong năm học mới

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho phép học sinh tiếp tục sử dụng đồng phục đã mua hoặc đồng phục cũ trong năm học 2025-2026, sau khi nhiều phụ huynh hoang mang về quy định mới.

Khám phá thêm chủ đề

thi học sinh giỏi THCS Khánh Hòa chất lượng giáo dục sắp xếp bộ máy THCS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận