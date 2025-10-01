Khánh Hòa không tổ chức thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Ngày 1.10, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành công văn gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các trường phổ thông có cấp THCS về việc không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Trước đó, ngày 12.9, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông cấp tiểu học và THCS năm học 2025 - 2026. Trong phụ lục kèm theo, sở dự kiến tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh vào tháng 12.2025.

Học sinh Trường THCS Ngô Quyền (Khánh Hòa) trong 1 tiết học ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, các trường THCS có nhiều thay đổi: quy mô trường lớp tăng, địa bàn phân bố rộng và không đồng đều giữa các xã, phường. Qua tham khảo ý kiến các trường, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa xác định nhiệm vụ ưu tiên trong năm học này là ổn định tổ chức và sắp xếp bộ máy.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết để công tác dạy và học nhanh chóng đi vào nền nếp, năm học 2025 - 2026 sở sẽ không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh như kế hoạch. Quyết định này nhằm giúp các trường tập trung ổn định hoạt động giảng dạy, bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà cho toàn bộ học sinh trong bối cảnh sau sáp nhập.