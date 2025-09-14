'Sân chơi sáng tạo' nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại số

Sáng 14.9, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), UBND P.Tân Sơn Hòa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Ngày hội giới thiệu sản phẩm bình ổn thị trường và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ năm học 2025-2026".

Ngày hội là cầu nối thiết thực giữa các doanh nghiệp bình ổn thị trường, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lương thực - thực phẩm thiết yếu và các đơn vị ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với hệ thống trường học, phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, lựa chọn sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn và phù hợp với nhu cầu trong năm học mới.

Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ giáo dục thu hút nhiều học sinh quan tâm ảnh: Anh Tuấn

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ giáo dục, ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập, và quản lý trường học. Đây sẽ là "sân chơi sáng tạo" để các doanh nghiệp và nhà trường giao lưu, chia sẻ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại số.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động khám và tư vấn bệnh lý cột sống cho học sinh đến từ các trường trên địa bàn phường. Hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm đến thể chất học sinh mà còn góp phần nâng cao nhận thức của trẻ về tư thế ngồi học phù hợp và các biện pháp sinh hoạt học đường lành mạnh.



