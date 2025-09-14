Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

'Sân chơi sáng tạo' nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại số

Anh Tuấn
Anh Tuấn
14/09/2025 16:12 GMT+7

Ngày hội giới thiệu sản phẩm bình ổn thị trường và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ năm học 2025-2026' cầu nối giữa doanh nghiệp và phụ huynh trong việc lựa chọn sản phẩm có chất lượng.

Sáng 14.9, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), UBND P.Tân Sơn Hòa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Ngày hội giới thiệu sản phẩm bình ổn thị trường và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ năm học 2025-2026".

Ngày hội là cầu nối thiết thực giữa các doanh nghiệp bình ổn thị trường, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lương thực - thực phẩm thiết yếu và các đơn vị ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với hệ thống trường học, phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, lựa chọn sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn và phù hợp với nhu cầu trong năm học mới.

'Sân chơi sáng tạo' nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại số - Ảnh 1.

Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ giáo dục thu hút nhiều học sinh quan tâm

ảnh: Anh Tuấn

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ giáo dục, ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập, và quản lý trường học. Đây sẽ là "sân chơi sáng tạo" để các doanh nghiệp và nhà trường giao lưu, chia sẻ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại số.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động khám và tư vấn bệnh lý cột sống cho học sinh đến từ các trường trên địa bàn phường. Hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm đến thể chất học sinh mà còn góp phần nâng cao nhận thức của trẻ về tư thế ngồi học phù hợp và các biện pháp sinh hoạt học đường lành mạnh.


Tin liên quan

Hơn 2.000 người dự Hội nghị và triển lãm Thành phố thông minh 2024 tại Đài Loan

Hơn 2.000 người dự Hội nghị và triển lãm Thành phố thông minh 2024 tại Đài Loan

Hơn 2.000 người đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Hội nghị và triển lãm Thành phố thông minh (SCSE) lần thứ 11 diễn ra tại Đài Loan.

Hàng ngàn giáo viên 'học cách' biến lớp học thành phòng thí nghiệm sáng tạo

Sân chơi 'AI thực nghiệp' khơi gợi khả năng sáng tạo của sinh viên

Khám phá thêm chủ đề

sáng tạo Khoa học công nghệ Bình ổn thị trường công nghệ giáo dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận