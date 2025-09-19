Dự kiến chi 400 tỉ đồng cho cán bộ công đoàn nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Thông tin được bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết tại buổi họp báo ngày 19.9 thông tin về chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin về chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn chuyên trách Ảnh: THU HẰNG

Mức hỗ trợ bằng khoảng 80% so với chế độ 178

Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, trong đó quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Dự kiến có 511 cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc diện đề nghị được hưởng, nhưng chỉ có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15.1.2019 thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết số 07.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết thêm số tiền chi trả chế độ, chính sách khoảng hơn 400 tỉ đồng, lấy từ nguồn tài chính công đoàn. Mức hỗ trợ bằng khoảng 80% so với chế độ 178.

5 nhóm đối tượng được hưởng chính sách

Theo Nghị định số 07, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15.1.2019 nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy thì được hưởng chính sách, chế độ theo 5 nhóm đối tượng:

- Người có tuổi đời dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm.

Người đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

- Người có tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm.

Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để hưởng lương hưu thì ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH thì còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đồng thời, nhóm này được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

- Người có tuổi đời còn trên 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Bên cạnh đó, người đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để hưởng lương hưu theo quy định thì ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH thì còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đồng thời nhóm này còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định; được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

- Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng chính sách thôi việc.

Nhóm này sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Đồng thời cũng được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định về bảo hiểm xã hội; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

- Người đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì nhóm này sẽ được hưởng chính sách, chế độ giống như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.