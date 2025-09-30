Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tổ chức lại Trung tâm xúc tiến du lịch sau sáp nhập tỉnh

Sỹ Đông
Sỹ Đông
30/09/2025 10:28 GMT+7

UBND TP.HCM quyết định tổ chức lại Trung tâm xúc tiến du lịch nhằm thống nhất đầu mối xúc tiến du lịch sau khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Trung tâm xúc tiến du lịch TP.HCM được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ xúc tiến du lịch và đội ngũ viên chức, người lao động của Phòng xúc tiến du lịch thuộc Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công thương.

Đồng thời, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ xúc tiến du lịch thuộc Trung tâm đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc UBND TP.HCM.

Trung tâm xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Du lịch TP.HCM, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Du lịch; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định.

TP.HCM tổ chức lại Trung tâm xúc tiến du lịch sau sáp nhập tỉnh- Ảnh 1.

Du khách nước ngoài ngắm cảnh đường phố TP.HCM bằng xe xích lô

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trụ sở làm việc của Trung tâm xúc tiến du lịch TP.HCM tại số 292 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center (viết tắt là HTPC).

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, ngành du lịch TP.HCM có thêm điều kiện cạnh tranh với các đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới. Toàn TP.HCM có 681 điểm có tiềm năng phát triển du lịch, hơn 1.800 doanh nghiệp lữ hành, gần 5.400 cơ sở lưu trú.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục tăng trưởng khá, đón hơn 5,1 triệu lượt khách quốc tế và hơn 25 triệu khách nội địa, tổng thu ước đạt gần 162.000 tỉ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng ban hành quyết định thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương trực thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở An toàn thực phẩm trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thực phẩm; và phối hợp Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người được sản xuất, lưu hành trên địa bàn.

Trụ sở làm việc chính của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.HCM tại số 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành.

