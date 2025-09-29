Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM chi hơn 470 tỉ đồng hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên

Sỹ Đông - Đỗ Trường - Thúy Liễu
29/09/2025 13:46 GMT+7

Kể từ năm 2026, TP.HCM sẽ dành hơn 470 tỉ đồng để hỗ trợ 3.560 huấn luyện viên, vận động viên, góp phần nâng cao thành tích thể thao địa phương.

Sáng 29.9, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết hiện việc áp dụng chính sách với mức hỗ trợ, khen thưởng khác nhau theo quy định của 3 địa phương cũ (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) dẫn đến tình trạng bất bình đẳng, thiếu công bằng.

Do vậy, nghị quyết được ban hành để thống nhất các chính sách đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên trên toàn địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, tạo sự công bằng, đoàn kết, ổn định và tạo động lực phấn đấu cho toàn thể lực lượng thể thao.

Theo đó, TP.HCM sẽ chi hỗ trợ về dinh dưỡng, trợ cấp trách nhiệm thường xuyên, trợ cấp đẳng cấp, trợ cấp ưu đãi vận động viên tài năng, hỗ trợ tiền tiêu vặt khi luyện tập và thi đấu ở nước ngoài, khuyến khích tham gia các giải thể thao.

Khi hợp nhất 3 địa phương, số lượng huấn luyện viên, vận động viên hưởng chính sách là 4.368 người, trong đó đội tuyển có 1.730 người, đội trẻ là 1.741 người và năng khiếu là 1.167 người.

TP.HCM chi hơn 470 tỉ đồng hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên - Ảnh 1.

Vận động viên Trần Ngọc Thúy Vi (TP.HCM) cùng các đồng đội giành huy chương vàng môn aerobic tại SEA Games 32 năm 2023

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tuyển chọn sắp xếp lại lực lượng theo chỉ tiêu đề án phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2035 còn 3.560 người, giảm 18% so với thời điểm nhập nguyên trạng.

Khi đó, đội tuyển có 288 huấn luyện viên và 1.039 vận động viên, đội trẻ có 207 huấn luyện viên và 1.165 vận động viên, đội năng khiếu có 142 huấn luyện viên và 719 vận động viên của 51 môn thể thao.

Với việc tuyển chọn sắp xếp lại lực lượng, ngân sách dự kiến chi cho chế độ dinh dưỡng là 263 tỉ đồng, giảm 79 tỉ đồng so với ngân sách năm 2025 của cả 3 khu vực. Đối với 7 chế độ còn lại thì có 5 chế độ tăng, 2 chế độ giảm so với kinh phí năm 2025.

Dự kiến, năm 2025 sẽ chi 577 tỉ đồng cho các chính sách nêu trên. Kể từ năm 2026, ngân sách chi 472 tỉ đồng, bao gồm 264 tỉ đồng chế độ dinh dưỡng và 208 tỉ đồng cho các chế độ khác.

Trao 3.000 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định về tên, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương TP.HCM. Theo nghị quyết, kỷ niệm chương có tên là kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM".

Đối tượng tặng kỷ niệm chương là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của TP.HCM; cá nhân đã và đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phường, xã, đặc khu và cá nhân công tác tại các cơ quan Trung ương có đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của TP.HCM.

TP.HCM chi hơn 470 tỉ đồng hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên - Ảnh 2.

Chủ tọa điều hành kỳ họp lần thứ 4 của HĐND TP.HCM sáng 29.9

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Mỗi cá nhân chỉ nhận một lần, không áp dụng hình thức truy tặng. Cá nhân được tặng phải đảm bảo tiêu chuẩn có tổng thời gian công tác tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đủ 20 năm, trong đó có một lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, đại biểu Quốc hội đủ một nhiệm kỳ hoặc đại biểu HĐND cấp huyện, xã đủ hai nhiệm kỳ...

Riêng cá nhân công tác tại các cơ quan Trung ương, cần đảm bảo tiêu chí công tác tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ từ 10 năm trở lên, trong đó có 2 lần được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2026, UBND TP.HCM sẽ tặng kỷ niệm chương cho khoảng 3.000 cá nhân với tổng kinh phí 4,23 tỉ đồng. Các năm tiếp theo sẽ trao mỗi năm 500 kỷ niệm chương.

