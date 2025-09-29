TP.HCM hỗ trợ 100% tiền ăn cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM ngày 29.9, UBND TP.HCM vừa có tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng và trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, việc ban hành nghị quyết nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của địa phương và các văn bản pháp luật của Trung ương về tổ chức lực lượng, chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Đồng thời, chính sách này được xây dựng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ quân sự cơ sở, khuyến khích họ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu của TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% tiền ăn ẢNH: HỮU TÂN

Nội dung dự thảo quy định, Chỉ huy trưởng và trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu được hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản hằng ngày và tiền ăn thêm 12 ngày lễ, tết, với mức bằng tiêu chuẩn tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ theo quy định của Bộ Quốc phòng. Phó chỉ huy trưởng ngoài chế độ hiện hành (trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tập huấn…) sẽ được hỗ trợ thêm tiền ăn khi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị.

Kinh phí thực hiện sẽ được bố trí từ ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước. Ước tính tổng số cán bộ được hỗ trợ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính là 672 người, với tổng kinh phí bảo đảm khoảng 14,37 tỉ đồng/năm, giảm 8,9 tỉ đồng/năm so với trước khi sắp xếp.