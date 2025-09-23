Quân khu 7 tuyên dương lực lượng tham gia A80

Ngày 23.9, Quân khu 7 tổ chức lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Ngay sau khi Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị về tổ chức lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2.9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là niềm vinh dự và tự hào to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu.

Lực lượng tham gia gồm 3 khối với tổng số 732 cán bộ, chiến sĩ: khối nam chiến sĩ đặc nhiệm dù, khối nữ chiến sĩ biệt động và khối nữ du kích miền Nam. Mỗi khối có 244 người, trong đó 188 chiến sĩ tham gia đội hình chính.

Khối nam chiến sĩ đặc nhiệm dù nhận bằng khen tại lễ tuyên dương ẢNH: THÚY LIỄU

Công tác tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn về chiều cao, sức khỏe, độ tuổi, lý lịch chính trị, bảo đảm 100% quân số theo quy định. Ngay từ những ngày đầu, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, lấy luyện tập cơ bản từng người, từng tổ làm nền, tiến tới luyện tập toàn khối, bảo đảm đội hình diễu binh "đúng, đều, mạnh, đẹp, hùng mạnh".

Trong suốt quá trình huấn luyện, các cơ quan chính trị đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền về ý nghĩa to lớn của ngày lễ, phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, trách nhiệm, quyết thắng", tạo khí thế rèn luyện sôi nổi.

100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Quân khu cũng tổ chức hội thao, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực phấn đấu cho toàn lực lượng.

Khối nữ du kích miền Nam nhận bằng khen tại lễ tuyên dương ẢNH: THÚY LIỄU

Quân khu 7 chuẩn bị chu đáo cho lực lượng tham gia diễu binh A80

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai chu đáo. Bộ đội được bảo đảm ăn ở đầy đủ, tiêu chuẩn ăn trong huấn luyện 240.000 đồng/người/ngày, các ngày sơ duyệt 320.000 đồng/người/ngày.

100% quân số được khám sức khỏe trước khi bước vào huấn luyện, bố trí tổ quân y thường trực xử trí kịp thời các ca say nắng, chấn thương. Quân khu 7 huy động 108 phương tiện để cơ động lực lượng, vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội, tổ chức nơi ăn nghỉ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 và khu vực Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và vũ khí trang bị.

Sáng 2.9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các khối lực lượng của Quân khu 7 đã bước đều, dõng dạc trong đội hình diễu binh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu "đúng, đều, mạnh, đẹp, hùng mạnh". Hình ảnh những nữ chiến sĩ biệt động, nữ du kích miền Nam và nam chiến sĩ đặc nhiệm dù của Quân khu 7 hiên ngang tiến qua lễ đài đã để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần làm nên thành công của buổi lễ.

Nhiều tập thể, cá nhân của Quân khu 7 nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng ẢNH: THÚY LIỄU

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân nhiệm vụ A80, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 7 đã ký các quyết định khen thưởng cho 48 tập thể và 702 cá nhân. Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao thưởng đại diện cho 8 tập thể, 100 cá nhân và 7 doanh nghiệp hỗ trợ, đồng hành cùng Quân khu 7.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, Quân khu 7 rút ra các kinh nghiệm: quán triệt nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết thống nhất; tuyển chọn lực lượng kỹ lưỡng, huấn luyện đúng chương trình; khen thưởng kịp thời để tạo động lực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.