Dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh tăng vốn hơn 1.000 tỉ đồng

Nội dung trên được nêu trong tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) được Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp sáng 29.9.

Dự án này được HĐND TP.HCM thông qua năm 2015 với tổng mức đầu tư 832 tỉ đồng, quy mô đầu tư dài 1,6 km, mở rộng lên 30 m. Dù vậy, công tác bồi thường chưa triển khai nên chưa thi công trên thực địa.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trình bày tờ trình điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lý giải việc tăng tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, UBND TP.HCM cho biết do cập nhật, bổ sung chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây dựng, quản lý dự án, chi phí khác, dự phòng phí theo quy định tại thời điểm hiện tại.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật từ 508 tỉ đồng thành 1.506 tỉ đồng (tăng 998 tỉ đồng). Với việc tăng vốn hơn 1.000 tỉ đồng, dự án chuyển từ nhóm B thành nhóm A. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM được giao làm chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Duy Trinh.

Về tiến độ, từ nay đến cuối năm, cơ quan chức năng sẽ khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành trong năm 2027.

Đường Nguyễn Duy Trinh được ví von giống như cung đường "tử thần" vì bề rộng đường khá hẹp trong khi lưu lượng xe tải, container đi lại hằng ngày rất lớn, là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.