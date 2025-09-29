HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp thứ 4, xem xét 42 nội dung quan trọng

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức.

Chủ tọa kỳ họp gồm Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, TP.HCM vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều có chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, 168 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế như các "nút thắt" trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 4 với các nghị quyết sẽ được xem xét thông qua, bao quát đầy đủ các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế.

Theo chương trình, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét tổng cộng 42 nội dung, gồm 1 nghị quyết nhân sự, 9 nghị quyết quy phạm pháp luật, 32 nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết quy phạm pháp luật bao gồm: ban hành khung học phí từ năm học 2025 - 2026 (dự kiến ngân sách 2.019 tỉ đồng); quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội sau sáp nhập (hơn 118 tỉ đồng); hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên cơ sở ngoài công lập; quy định về khen thưởng kỷ niệm chương; tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo luật Đất đai 2024; hỗ trợ tiền ăn cho Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu (gần 9 tỉ đồng/năm); mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở thể thao; chính sách đặc thù cho HLV, VĐV thể thao (khoảng 342 tỉ đồng); mức thù lao kiểm tra báo chí lưu chiểu...

Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Ở nhóm nghị quyết cá biệt, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM bãi bỏ nhiều nghị quyết đã lạc hậu hoặc hết hiệu lực thực tiễn, hợp nhất và chuẩn hóa các chính sách về đào tạo cán bộ, hỗ trợ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, khoa học - công nghệ, chế độ chi cho hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học - công nghệ, mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, nghị quyết thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, thông qua danh mục 74 khu đất thí điểm thực hiện Nghị quyết 171/2024/QH15, và tạm giao 1.928 hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2025 - 2026.