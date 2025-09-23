Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 4, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
23/09/2025 04:32 GMT+7

HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), xem xét 52 nội dung quan trọng về chính sách, hạ tầng, ngân sách và các dự án phát triển của thành phố.

Ngày 29.9, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) tại hội trường Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày, HĐND TP.HCM sẽ xem xét 52 nội dung, gồm 11 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 41 tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt.

Nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật tập trung vào các lĩnh vực: hỗ trợ tiền ăn cho chỉ huy Ban chỉ huy quân sự xã, phường; quy định chức danh, chế độ người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức thu học phí công lập và mức hỗ trợ học phí dân lập, tư thục từ năm học 2025 - 2026; mức thu phí thư viện công cộng, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao; chính sách đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao TP.HCM; tiêu chí đấu thầu dự án có sử dụng đất; mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến...

HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 4, xem xét nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 1.

Kỳ họp HĐND TP.HCM lần 3 tổ chức ngày 28.8

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhóm nghị quyết cá biệt gồm nhiều nội dung về điều chỉnh, bãi bỏ các nghị quyết cũ và thông qua các chủ trương, danh mục dự án. 

Đáng chú ý là nghị quyết phê duyệt danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15; phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án hạ tầng Côn Đảo giai đoạn 2; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm (đường 991, Nguyễn Duy Trinh...); nghị quyết về dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Lớn, rạch Ông Bé; điều chỉnh, phân bổ ngân sách địa phương năm 2025; các nghị quyết liên quan đến hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS, quy định chi phí tiếp công dân và xử lý vi phạm hành chính...

HĐND TP.HCM bàn nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp giữa năm 2025

HĐND TP.HCM bàn nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp giữa năm 2025

Ngày 24.7, HĐND TP.HCM sẽ tổ chức kỳ họp thứ hai, thảo luận nhiều nội dung kinh tế - xã hội quan trọng. UBND TP.HCM trình các tờ trình liên quan đến ngân sách, đầu tư công, giáo dục và tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.

