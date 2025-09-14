58 năm Củ Chi xứng danh 'Đất thép thành đồng'

Ngày 14.9, Ban liên lạc truyền thống quê hương Củ Chi Đất thép thành đồng tổ chức họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu 'Đất thép thành đồng' (17.9.1967 - 17.9.2025).

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Ngày 17.9.1967, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng toàn miền Nam lần thứ 2, quân và dân Củ Chi vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng" và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng ba.

Quân dân Củ Chi quyết bám đất, giữ làng, ngày đêm đào địa đạo, lập vành đai chống giặc; du kích Củ Chi với cách đánh sáng tạo, bất ngờ ngày đêm tiêu hao sinh lực địch. Trải qua 21 năm kháng chiến trường kỳ (1954 - 1975), Củ Chi có hơn 11.000 liệt sĩ, 13.598 thương bệnh binh, 2.135 mẹ Việt Nam anh hùng, 35.000 gia đình chính sách cùng 33 anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Trong chiến đấu anh dũng, trong lao động anh hùng, suốt 58 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân Củ Chi luôn trân quý, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, thi đua lập nhiều thành tích để luôn xứng đáng với danh hiệu "Đất thép thành đồng" được vinh dự đón nhận.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, sau ngày giải phóng, Củ Chi là một trong những địa phương phải chịu hậu quả chiến tranh nặng nề. Tuy nhiên, với truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Củ Chi đã không ngại hy sinh, gian khổ, đoàn kết chung sức vượt qua khó khăn, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao huyện Củ Chi (cũ) và 7 xã mới trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo trợ giúp diện chính sách, có công.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng hoa, thăm hỏi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực ẢNH: NGUYỄN SỰ

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền 7 xã thuộc huyện Củ Chi cũ tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với từng nhiệm vụ được giao.

"Từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp phần cùng thành phố phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. Đặc biệt là, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các chính sách cho người có công, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn", ông Được nhấn mạnh.