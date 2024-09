Kỷ niệm 57 năm 'Đất thép thành đồng' Củ Chi

Tại buổi họp mặt, nhằm chia sẻ những mất mát do bão số 3 gây ra tại các tỉnh phía bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Củ Chi đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng tích cực đợt vận động cứu trợ đồng bào miền Bắc. Tại chương trình, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM đã đóng góp mỗi đơn vị 150 triệu đồng. Trong ảnh, từ trái sang: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3