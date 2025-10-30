TP.Huế: Lũ ở nội đô đang rút dần, hạ du vẫn ngập sâu

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các tuyến đường thuộc nội đô TP.Huế như Nguyễn Trường Tộ, Lê Lợi, Nguyễn Huệ…, nước lũ đã rút, người dân và công nhân môi trường tất bật dọn bùn non. Tuy nhiên, một số tuyến đường thấp trũng vẫn đang ngập sâu. Mực nước sông An Cựu và các nhánh thuộc sông Hương vẫn còn cao.

Trưa 30.10, tuyến đường Phan Chu Trinh, TP.Huế vẫn ngập sâu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở vùng hạ du, lũ vẫn ngập sâu tại các xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Hồ, các phường Hóa Châu, Thanh Thủy, Hương Thủy… Nước vẫn bủa vây nhiều nhà dân, các tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt.

Từ sáng sớm, các đội cứu hộ và lực lượng xung kích như công an, quân đội căng mình để tiếp tế lương thực đến những khu vực ngập lụt này. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận, người dân rất cần nhu yếu phẩm để tiếp tục sống chung dài ngày với lũ.

Tuyến QL49 đoạn qua P.Thủy Xuân bị chia cắt do ngập lụt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một người dân ở vùng đầm phá Tam Giang cho biết hiện nay toàn bộ làng An Xuân bị cô lập, muốn mua thêm thức ăn dự trữ trong nhiều ngày tới rất khó. "Thấy có mấy đoàn đi hỗ trợ lương thực mà nước cao quá họ không tiếp cận được, nhiều nơi các đoàn chỉ đứng ngoài làng chứ không thể vào bên trong", người này nói.

Nhiều người dân tranh thủ dọn bùn non khi lũ đang rút ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mực nước tại sông An Cựu vẫn còn cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đến trưa nay, tại TP.Huế vẫn còn mưa, cơ quan chức năng phát cảnh báo người dân không nên chủ quan vì tình hình mưa lũ trong những ngày tới còn phức tạp.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị toàn thể người dân không đi qua các khu vực nước chảy xiết, đường còn ngập sâu, bờ sông, suối hoặc cầu tạm. Không tự ý dùng ghe, thuyền, bè, mảng tạm để di chuyển khi nước chưa rút hết; tuân thủ hướng dẫn và cảnh báo của lực lượng chức năng.

Trưa 30.10, nhiều ngôi nhà tại xã Phú Hồ vẫn bị nước lũ bủa vây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều nơi tại xã Phú Hồ nước cao hơn 1 m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đặc biệt, yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường tổ chức rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt sâu và các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau lũ.

