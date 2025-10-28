Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn phòng lũ lớn

Ngày 28.10, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang vận hành xả tràn điều tiết nước của nhiều hồ chứa trên địa bàn với lưu lượng từ 5 - 110 m3/giây, gồm các hồ: Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Khe Xai, Tàu Voi.

Hồ Kẻ Gỗ đang vận hành xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 10 m3/giây ẢNH: PHẠM ĐỨC

Việc điều tiết nước nhằm hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ trước dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh về đợt mưa lớn diện rộng. Đợt mưa này khả năng kéo dài từ tối 27 tới hết ngày 29.10 với lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Tiếp đó, đêm 29 tới ngày 30.10, khu vực Hà Tĩnh được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường cho hay, các hồ vận hành xả tràn với lưu lượng không quá lớn, mực nước sông suối đang khá thấp nên việc điều tiết nước không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân vùng hạ du.

Tuy vậy, đơn vị quản lý hồ cũng đã có thông báo tới chính quyền địa phương các xã, phường vùng hạ du thông báo, hướng dẫn để người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 38 hồ đập lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh này. Thời gian qua, ở Hà Tĩnh liên tục có các đợt mưa lớn diện rộng, trong khi mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh cơ bản đã vượt cao trình ngưỡng tràn.

Mỗi lần xả tràn, đơn vị này đều căn cứ theo mực nước thực tế ở hồ cùng quy trình vận hành, điều tiết nước đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt để chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.