Quảng Ngãi lũ chồng lũ, cảnh báo nguy cơ tiếp tục sạt lở

Từ rạng sáng cùng ngày, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi xuất hiện mưa rất to, đặc biệt tại các xã, phường phía đông Trường Sơn với lượng mưa dự báo lên đến 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực phía bắc Tây Trường Sơn có mưa từ 100 - 200 mm, còn lại các địa phương khác có mưa vừa đến to, cục bộ mưa rất to kèm giông sét.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mực nước trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Cụ thể, sông Trà Bồng dao động ở mức trên báo động 1, sông Trà Khúc xấp xỉ báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ chồng lũ ở khu vực hạ du.

Mưa lớn gây ngập tuyến đường Phan Đình Phùng (P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Trong 6 - 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Trà Khúc dự báo tiếp tục lên mức báo động 3, các sông Trà Câu, Trà Bồng, sông Vệ và lưu vực sông Sê San khả năng dao động ở mức trên báo động 2 - 3, trong đó sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng vượt báo động 3.

Nước lũ đang về trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Theo các chuyên gia khí tượng, lượng mưa lớn kéo dài liên tục có thể gây ra đợt lũ mới ở vùng hạ du, trong khi các huyện miền núi phía tây như Sơn Tây, Tây Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ… đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tiếp diễn.

Sơ tán khẩn hàng chục hộ dân ở Tây Trà Bồng

Sáng 1.11, ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng, cho biết địa phương vừa hoàn tất việc sơ tán khẩn 28 hộ dân với 170 nhân khẩu ở tổ 4 thôn Trà Vân đến nơi an toàn, sau khi phát hiện vết nứt đất kéo dài hơn 400 m, rộng 10 - 30 cm ngay giữa khu dân cư.

Vết nứt đất kéo dài hơn 400 m, rộng từ 10 - 30 cm ngay giữa khu dân cư xã Tây Trà Bồng, Quảng Ngãi ẢNH: H.P.

Theo ông Dũng, các vết nứt bắt đầu xuất hiện từ sáng qua 31.10, sau đó lan nhanh khiến nhiều đoạn đường bê tông bị đứt gãy, nền đất sụt lún. "Từ trưa hôm qua đến sáng nay, có nơi sụt sâu hơn 1 m. Khu vực này nằm ở đầu nguồn thủy điện Kà Tinh, cách vực sâu chỉ khoảng 500 m, rất nguy hiểm nên chúng tôi buộc phải di dời dân khẩn cấp", ông Dũng nói.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền xã Tây Trà Bồng phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi) huy động 15 cán bộ, 2 ô tô cùng nhiều trang thiết bị lên hiện trường, hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đã dựng lều tạm tại Trường mầm non thôn Trà Huynh, cách khu vực nứt đất khoảng 1 km; đồng thời túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến địa chất, sẵn sàng ứng phó nếu sạt lở xảy ra. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tuyệt đối không quay lại khu vực cũ cho đến khi có đánh giá an toàn từ cơ quan chuyên môn.

Sạt lở đường ở xã Sơn Tây, Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Còn tại xã Sơn Tây, ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết, tranh thủ ngày hôm qua 31.10 có nắng, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, xã Sơn Tây đã huy động tối đa lực lượng làm xuyên đêm để khắc phục sạt lở tỉnh lộ 623, thông tuyến tạm thời vào trung tâm xã Sơn Tây, nơi có hơn 6.000 hộ dân.

"Với tình hình mưa lớn tiếp tục xảy ra, công tác khắc phục sạt lở gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải chỉ đạo tạm dừng khắc phục sạt lở. Nếu mưa lớn vẫn tiếp tục như hiện nay, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra rất cao", ông Giang nói.

Hồ thủy điện Đăkđrinh, Quảng Ngãi xả lũ ẢNH: H.P

Trước tình hình mưa lớn, 2 đơn vị quản lý hồ thủy điện Đăkđrinh và Nước Trong đã phát thông báo tăng điều tiết xả lũ về hạ du để đảm bảo an toàn công trình.

