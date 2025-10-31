Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xuyên rừng, vượt sạt lở cõng lương thực cứu trợ ngàn hộ dân bị cô lập

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/10/2025 18:05 GMT+7

Ngay sau khi trời ngớt mưa, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân ở xã miền núi TP.Đà Nẵng đã lập 4 tổ công tác đặc biệt, băng rừng, vượt nhiều điểm sạt lở để cõng hàng tấn nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho các thôn bị cô lập hoàn toàn.

Sáng nay 31.10, tranh thủ trời ngớt mưa, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân xã miền núi Trà Tân (TP.Đà Nẵng), đã lập 4 tổ công tác đặc biệt, băng rừng, vượt hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm để cõng hàng tấn nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho các thôn bị cô lập hoàn toàn.

Khoảng 7 km đường rừng đầy hiểm trở do sạt lở núi, mưa lớn kéo dài, không thể ngăn được bước chân của lực lượng cứu trợ.

Xuyên rừng, vượt sạt lở cõng lương thực cứu trợ ngàn hộ dân bị cô lập- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chuẩn bị hoàn tất hàng hóa để vượt rừng vào với người dân đang bị cô lập

ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết ngay sau khi trời vừa ngớt mưa, xã đã lập 4 tổ công tác cõng lương thực vào 4 thôn trên địa bàn bị cô lập do sạt lở núi. Việc vượt núi rừng để có mặt với bà con nhằm động viên tinh thần và chia sẻ sự mất mát, thiệt hại, thực hiện phương châm không để nhân dân thiếu ăn, đói rét.

Xuyên rừng, vượt sạt lở cõng lương thực cứu trợ ngàn hộ dân bị cô lập- Ảnh 2.

Những nơi sạt lở nguy hiểm không thể đi bằng đường bộ, lực lượng dùng cả dây thừng để chuyển lương thực đến với người dân bị cô lập

ẢNH: NGỌC THƠM

Các nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, bánh chưng, lương khô, thuốc men và các đồ dùng khác đã được khẩn trương vận chuyển đến các thôn Sông Y, Trà Giác và Ngọc Tu, nơi có hàng ngàn người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ lịch sử.

Đặc biệt, thôn Sông Y có 172 hộ dân với 686 nhân khẩu đã bị cô lập hoàn toàn từ ngày 27.10 đến nay.

Xuyên rừng, vượt sạt lở cõng lương thực cứu trợ ngàn hộ dân bị cô lập- Ảnh 3.

Vượt những con đường sạt lở để cõng mì tôm, nước uống vào với người dân

ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Lai cho hay, trận lũ lụt lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng tại xã miền núi này. Có một làng đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ 11 ngôi nhà tại nóc Ông Yên trong chốc lát. Tại thôn Ngọc Tu, sạt lở đất đá cũng đã vùi lấp 6 ngôi nhà.

Tuy nhiên, nhờ công tác cảnh báo và di dời dân kịp thời của lãnh đạo xã, các vụ sạt lở lớn, điển hình là tại nóc Ông Yên không bị thiệt hại về người.

Xuyên rừng, vượt sạt lở cõng lương thực cứu trợ ngàn hộ dân bị cô lập- Ảnh 4.

Người dân xã Trà Tân nhận hàng cứu trợ

ẢNH: NGỌC THƠM

"Khi nhận thông tin mưa lớn, kèm lũ diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng sạt lở nghiêm trọng, lãnh đạo xã đã triển khai nhanh chóng di dời dân ở những nơi nguy hiểm... Nên vụ sạt lở lớn tại nóc Ông Yên không bị thiệt hại về người", ông Lai nói.

Cùng với lực lượng của xã, sáng 31.10, lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng cũng đã tranh thủ trời tạnh ráo vận chuyển lương thực bằng đường bộ tiếp tế cho người dân.

Xuyên rừng, vượt sạt lở cõng lương thực cứu trợ ngàn hộ dân bị cô lập- Ảnh 5.

Lực lượng dân quân các xã và Lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5 cõng hàng vào vùng cô lập ở xã Trà Leng

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân các xã và Lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5 đã vận chuyển khẩn cấp các nhu yếu phẩm như mì tôm, bánh mì, bánh chưng, mắm, muối tiếp tế cho đồng bào bị cô lập do sạt lở ở xã Trà Leng.

Mưa vẫn đang diễn biến phức tạp. Lực lượng xã Trà Tân duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai.

