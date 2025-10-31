Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

New York ngập nặng vì mưa lớn kỷ lục, đã có người chết

Khánh Huyền
Khánh Huyền
31/10/2025 17:26 GMT+7

Mưa lớn kỷ lục ập xuống TP.New York (Mỹ) khiến 2 người chết, hàng loạt tuyến đường và ga tàu điện ngầm bị ngập sâu.

Tờ The Guardian đưa tin, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết trận mưa lớn đổ xuống New York chiều 30.10 đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên toàn thành phố. Lượng mưa trút xuống trong nhiều ngày liền vốn đã khiến hệ thống thoát nước bị quá tải, nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập sâu chỉ trong vài giờ.

Tại quận Manhattan, một người đàn ông 43 tuổi được phát hiện tử vong trong phòng máy lò hơi của tòa nhà.

Một người đàn ông khác (39 tuổi) được tìm thấy trong khu phố Flatbush, quận Brooklyn. Ông bị mắc kẹt khi quay trở lại tầng hầm để cứu chú chó cưng của mình. Thợ lặn đã kéo ông ra và đưa đến Bệnh viện Kings County. Tuy nhiên, ông đã tử vong trước khi được điều trị, theo The New York Times.

New York ngập nặng vì mưa lớn kỷ lục, có người chết - Ảnh 1.

Mưa lớn ở New York ngày 30.10

Ảnh: AP

Theo NWS, lượng mưa đo được tại công viên Central là hơn 45 mm, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 1917. Trong khi đó, tại sân bay LaGuardia, lượng mưa đạt 50 mm, phá vỡ kỷ lục năm 1955.

Hậu quả của cơn mưa được ghi nhận trên diện rộng. Hàng chục xe ô tô bị nhấn chìm trên đường phố, nhiều nhà ga tàu điện ngầm trở thành “biển nước”, tầng hầm của các khu dân cư ngập nặng. Chính quyền thành phố đã phải đóng một số tuyến đường và tạm ngưng hoạt động của nhiều tuyến tàu điện ngầm để đảm bảo an toàn.

Hãng hàng không FlightAware cho biết hơn 1.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy, chủ yếu ở khu vực đông bắc. Hai sân bay lớn của New York là John F. Kennedy và LaGuardia đều ghi nhận tình trạng việc cất cánh các chuyến bay bị hoãn do gió mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết mưa và gió lần này không xuất phát từ siêu bão Melissa mà đến từ một cơn bão nội địa di chuyển qua khu vực đông bắc nước Mỹ. Cơn bão này là một trong những yếu tố khiến siêu bão Melissa tránh xa Mỹ, theo ABC News.

“Hệ thống thoát nước của chúng tôi không được xây dựng để có thể chịu được lượng mưa lớn như vậy. Mưa kéo dài liên tục suốt thời gian qua”, Thị trưởng New York Eric Adams chia sẻ với Đài 1010 WINS.

