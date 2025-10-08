Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhiều thú dữ thoát khỏi các vườn quốc gia trong mưa lũ chết người ở Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
08/10/2025 16:20 GMT+7

Những con hổ, báo đốm và voi thoát ra khỏi các vườn quốc gia ở Ấn Độ trong mưa lũ, ngoài ra xác nhiều động vật hoang dã khác như tê giác, bò rừng và hươu bị trôi dạt lên bờ sông.

Nhiều thú dữ thoát khỏi vườn quốc gia do mưa lũ chết người ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Số lượng tê giác một sừng ở Ấn Độ đã tăng mạnh nhờ nỗ lực bảo tồn

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 8.10 dẫn lời giới chức bang Tây Bengal (Ấn Độ) cho hay một đàn voi cùng với những con hổ và báo đốm đã thoát ra khỏi các khu bảo tồn động vật hoang dã trong đợt mưa lũ chết người.

Từ ngày 3.10, ít nhất 36 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất trên khắp bang, sau nhiều ngày mưa như trút nước phá hủy hàng trăm ngôi nhà, cuốn trôi các đồn điền chè và khiến nhiều con đường không thể đi lại được.

Mưa lớn cũng làm ngập nhiều khu vực rộng lớn của các vườn quốc gia Gorumara và Jaldapara, những khu bảo tồn nằm ở chân dãy Himalaya, nơi sinh sống của voi, bò rừng, hổ và loài tê giác một sừng quý hiếm.

"Cả hai khu bảo tồn động vật hoang dã đã bị ngập trong nước lũ, buộc các con vật phải đi ra ngoài. Một đàn 30 con voi đã đi lạc ra ngoài và được nhìn thấy chạy trong dòng nước, kêu vang inh ỏi… Chúng tôi không biết có bao nhiêu con voi sẽ sống sót", theo Bộ trưởng Lâm nghiệp bang Tây Bengal Birbaha Hansda.

Nhiều thú dữ thoát khỏi vườn quốc gia do mưa lũ chết người ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Cầu Dudhia trên sông Balason bị sập do mưa lũ tại bang Tây Bengal ở Ấn Độ hôm 5.10

ẢNH: REUTERS

Bà Hansda cho biết thêm, một con báo đốm đã được nhìn thấy "vật lộn trong làn nước chảy xiết", nhưng từ đó không còn xuất hiện nữa.

Một số con vật khác thì không kịp thoát. "Xác các con vật đã bắt đầu trôi dạt lên bờ sông", bà Hansda nói, liệt kê hai con báo, một con tê giác cùng nhiều bò rừng và hươu.

Tuy nhiên, một số nỗ lực giải cứu đã thành công và bà Hansda cho biết hai con voi thuần dưỡng đã được đưa đến để giải cứu một con tê giác trưởng thành và hai voi con khác bị mắc kẹt ở bờ sông.

Số lượng tê giác châu Á một sừng ở Ấn Độ đã gần như tăng gấp ba trong bốn thập niên qua nhờ các nỗ lực bảo tồn và chống săn trộm, từ khoảng 1.500 con cách đây 40 năm lên hơn 4.000 con hiện nay.

Liên quan thiên tai tại Ấn Độ, Reuters ngày 8.10 dẫn lời cảnh sát và giới chức Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất trúng một chiếc xe buýt tư nhân ở bang miền núi Himachal Pradesh của Ấn Độ đã tăng lên 16, bên cạnh một bé trai 8 tuổi mất tích.

Nhiều thú dữ thoát khỏi vườn quốc gia do mưa lũ chết người ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ lở đất

ẢNH: ANI NEWS

Ngoài ra, có hai trẻ em bị thương trong vụ việc trên, xảy ra vào tối 7.10 do lở đất bất ngờ sau mưa lớn, theo ông Karam Singh, trợ lý chỉ huy Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF).

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ Ấn Độ Thú dữ Voi báo đốm tê giác hổ Tây Bengal Lở đất
