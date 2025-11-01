Nguy cơ lũ chồng lũ, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả lũ từ sáng nay 1.11

Sáng 1.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương để ứng phó với đợt mưa lũ mới.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP thủy điện A Vương tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 22 giờ ngày 3.11.

Thời gian bắt đầu vận hành từ 9 giờ ngày 1.11, chuyển chế độ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ từ sáng nay 1.11 để đón đợt mưa lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Việc tổ chức vận hành của các thủy điện trên phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định; tổ chức thực hiện thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Ngoài ra, các công ty thủy điện thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ.

UBND các xã, phường vùng hạ du tiếp tục tổ chức thông báo đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy… thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 1 - 3.11 tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Từ đêm 31.10 đến hết ngày 2.11, tại các xã, phường khu vực đồng bằng trung du và vùng núi phía nam có mưa to, mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 400 mm.

Các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn khiến từ đêm 1 - 4.11, lũ trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng dự báo có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức dưới báo động (BĐ) 2 đến BĐ3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27.10 cho đến nay gây thiệt hại nặng nề cho TP.Đà Nẵng. Hiện tại nước lũ đang rút dần, các địa phương đang khắc phục thiệt hại.

Đợt mưa lũ lịch sử đã khiến TP.Đà Nẵng thiệt hại nặng nề ẢNH: NGỌC THƠM

Cụ thể, có gần 76.500 ngôi nhà trên địa bàn TP.Đà Nẵng chìm trong biển nước; 10 xã bị cô lập hoàn toàn. Thiên tai đã làm 8 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 54 nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng, 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống sạt lở rất lớn.

