Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng thị sát tình trạng sạt lở do mưa lũ tại Quảng Ngãi

Tại thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh), một trong những điểm sạt lở nặng nhất, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông A Bả, hộ dân bị thiệt hại nặng do sạt lở núi.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ trái qua) thăm người dân vùng sạt lở Ngọc Linh (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Phó thủ tướng chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà gia đình ông A Bả và nhiều hộ dân trong thôn đang gánh chịu, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương sớm rà soát, hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống.

Sau khi kiểm tra hiện trường điểm sạt lở, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Sạt lở núi tại thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi) vào ngày 28.10 khiến 430 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu bị cô lập ẢNH: H.P

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho biết do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn kéo dài những ngày qua, toàn xã đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, gây thiệt hại nặng về hạ tầng, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, hoa màu. Đặc biệt, vụ sạt lở núi tại thôn Làng Mới ngày 28.10 đã chia cắt hoàn toàn các địa phương Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng, khiến 430 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu bị cô lập suốt nhiều ngày qua.

"Đến nay, sau 4 ngày, vị trí sạt lở vẫn chưa được khắc phục, giao thông bị chia cắt, hàng hóa không thể vận chuyển vào, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn", ông A Phương báo cáo và kiến nghị Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ khẩn cấp kinh phí và phương tiện để khắc phục sạt lở, sửa chữa hạ tầng và hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ phải qua) chỉ đạo các đơn vị sớm khắc phục sạt lở để người dân ổn định cuộc sống ẢNH: H.P

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thiệt hại lớn nhất của Quảng Ngãi trong đợt mưa bão vừa qua là tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các xã miền núi. Ông yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo trước mắt phải thực hiện tốt công tác cứu trợ, đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân vùng bị cô lập, đồng thời khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông, điện, trường học và sản xuất nông nghiệp.

Phó thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Linh trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ông yêu cầu các lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ, lương thực, thực phẩm đến các thôn bị cô lập, tuyệt đối không để người dân thiếu đói hoặc thiếu nước sinh hoạt.

"Cùng với việc cứu trợ và khắc phục trước mắt, chính quyền địa phương cần sớm quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo ổn định lâu dài cho người dân", Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho ông A Bả ẢNH: H.P

Dịp này, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng nhiều phần quà để động viên các hộ dân xã Ngọc Linh, bày tỏ mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.