Đà Nẵng: Một xã biên giới bị cô lập, trụ sở xã đối diện nguy cơ đổ sập

Chiều 31.10, một lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, địa phương hiện bị cô lập. Các tuyến đường giao thông lên xã bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều trụ điện ngã đổ, gây mất điện toàn xã, hệ thống cấp nước hư hỏng nặng.

Trụ sở xã Hùng Sơn sạt lở nghiêm trọng ẢNH: C.X

Hiện tại mạng internet và sóng điện thoại không có hoặc rất yếu, gây khó khăn cho việc liên lạc và chỉ đạo điều hành để khắc phục mưa lũ.

Đáng lưu ý, trụ sở UBND xã đang bị sạt lở nghiêm trọng, tường nứt gãy, kết cấu bị xô lệch, một số phòng làm việc bị đất tràn vào, nguy cơ mất an và đổ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không đến gần khu vực trụ sở xã và các điểm có dấu hiệu sạt lở, nứt lún nhằm đảm bảo an toàn.

Sạt lở gây đứt gãy tường trụ sở UBND xã Hùng Sơn ẢNH: C.X

Theo vị lãnh đạo này, các lực lượng trên địa bàn đang ra sức khắc phục các tuyến đường, thu dọn đất đá để từng bước mở lại giao thông, sớm thông tuyến tạm thời đến các thôn, bản đang bị cô lập.

Trước tình hình nguy hiểm, xã cũng đã đề nghị bà con hạn chế tối đa di chuyển, tuyệt đối không qua lại các điểm ngập sâu, sạt lở.

Nhà dân bị sạt lở nghiêm trong ẢNH: C.X

Xã Hùng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Ch'ơm, Gari, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang (tỉnh Quảng Nam cũ), đây là những xã nằm ở khu vực biên giới Việt - Lào.