Gượng dậy sau cơn lũ lịch sử

Băng rừng, vượt lũ tiếp tế lương thực

Mưa lũ lịch sử khiến gần 76.500 ngôi nhà trên địa bàn TP.Đà Nẵng chìm trong biển nước; 10 xã bị cô lập hoàn toàn. Các xã miền núi bị sạt lở nghiêm trọng. Thiên tai đã làm 8 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 54 nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng, 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống sạt lở rất lớn.

Tình hình ở các xã miền núi của Đà Nẵng diễn ra đặc biệt phức tạp. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở liên tục khiến xã biên giới Hùng Sơn đang rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn. Các tuyến đường bị chia cắt, mạng internet và sóng điện thoại rất yếu hoặc không có, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và chỉ đạo điều hành.

Lực lượng xã Trà Leng (Đà Nẵng) vượt quãng đường sạt lở tiếp tế cho người dân đang bị cô lập Ảnh: Ngọc Thơm

Sáng 31.10, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân xã miền núi Trà Tân đã lập tức tổ chức 4 tổ công tác đặc biệt, băng rừng, vượt hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm để cõng hàng tấn nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho các thôn bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân các xã và Lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5 cũng đã tiến hành vận chuyển khẩn cấp các nhu yếu phẩm như mì tôm, bánh mì, bánh chưng, mắm, muối để tiếp tế cho đồng bào bị cô lập do sạt lở ở xã Trà Leng.

Đợt mưa lũ lịch sử này, tỉnh Quảng Trị có 3 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương do ảnh hưởng của mưa lũ. Hiện toàn tỉnh có trên 128 điểm ngập lụt, có 3.608 hộ (11.282 nhân khẩu) bị ngập lụt. Có 518 hộ (1.558 nhân khẩu) tại các xã Quảng Trạch, Tuyên Phú, Dân Hóa, Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Đakrông, Diên Sanh, Trung Thuần, Nam Gianh, Bố Trạch, Đồng Lê đã được sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Ảnh hưởng của mưa lớn cũng khiến 11.607 hộ dân tại các xã phía nam Quảng Trị bị mất điện, đến thời điểm 15 giờ ngày 31.10 đã khắc phục 3.786 hộ có điện trở lại.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vụ sạt lở núi tại thôn Làng Mới ngày 28.10 đã chia cắt hoàn toàn 5 thôn gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng, khiến 430 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu bị cô lập suốt nhiều ngày qua.

Dọn dẹp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ

Sau nhiều ngày bị chia cắt, ngày 31.10, tranh thủ thời tiết nắng ráo, hàng ngàn người dân tại các xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã cùng lực lượng vũ trang dọn dẹp nhà cửa, đường sá và cơ quan, trường học.

Bà Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, ở thôn Nghĩa Đông, xã Đại Lộc) nghẹn ngào kể lại 5 ngày mắc kẹt trong lũ: "Chúng tôi chỉ có mì tôm sống, hứng nước mưa để cố gắng cầm cự. Lũ cuốn trôi tất cả. Mất trắng thật rồi!". Bà cho biết cả gia đình đang dọn lớp bùn dày đặc từ 10 - 20 cm bám đầy nhà.

Người dân tranh thủ dọn lớp bùn khi nước rút Ảnh: Mạnh Cường

Trả lời Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tiếp nhận hơn 6,3 tỉ đồng và hơn 5 tấn hàng tính đến hết ngày 30.10. Hiện tất cả số hàng này Ủy ban MTTQ VN thành phố đã phối hợp với Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phân bố đến các địa phương bị cô lập.

Tại TP.Huế, trong ngày 31.10, lũ tại các tuyến đường trong nội đô đã rút hết, lực lượng xung kích gồm đoàn viên thanh niên, công an, quân đội, nhân viên môi trường đã cùng người dân khẩn trương dọn bùn non.

Chiến sĩ công an giúp người dân dọn dẹp sau lũ Ảnh: Lê Hoài Nhân

Ở các vùng trũng như xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Hồ... đến nay nhiều tuyến đường vẫn đang ngập lụt, nước xuống chậm. Khi những tuyến đường huyết mạch đã thông xe, hàng trăm đoàn thiện nguyện từ các tỉnh thành về Huế, tỏa đi khắp nơi hỗ trợ người dân. Chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên cơ sở đang hoạt động hết sức để hỗ trợ các đoàn thiện nguyện và người dân.

Tranh thủ nước rút, lực lượng chức năng dọn rác ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng) Ảnh: Mạnh Cường

Chiều 31.10, trong chuyến công tác tại Quảng Ngãi, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân. Tại thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh), một trong những điểm sạt lở nặng nhất, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông A Bả, hộ dân bị thiệt hại nặng do sạt lở núi.

Nhà dân ở xã Hùng Sơn sạt lở nghiêm trọng Ảnh: Ngọc Thơm

Sau khi kiểm tra hiện trường điểm sạt lở, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh. Phó thủ tướng nhấn mạnh, thiệt hại lớn nhất của Quảng Ngãi trong đợt mưa bão vừa qua chính là tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các huyện miền núi. Ông yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo trước mắt phải thực hiện tốt công tác cứu trợ, đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân vùng bị cô lập, đồng thời khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông, điện, trường học và sản xuất nông nghiệp; yêu cầu các lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ, lương thực, thực phẩm đến các thôn bị cô lập, tuyệt đối không để người dân thiếu đói hoặc thiếu nước sinh hoạt.