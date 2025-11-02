Đà Nẵng: Nước sông dâng trở lại do mưa lớn cùng với loạt thủy điện xả lũ

Sáng 2.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to.

Mưa lớn cùng với một số thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ về hạ du để đón đợt mưa lũ mới khiến nước trên các con sông dâng cao, gây ngập một số khu vực trũng thấp.

Từ ngày 1.11 đến sáng nay 2.11, khu vực cầu Ba Khe ở xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - nay là xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) nước sông dâng cao khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Trong ngày 2.11, nhiều thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ về hạ du để đón đợt mưa lũ mới ẢNH: NGỌC THƠM

Ngoài ngập lụt ở vùng hạ du, hiện nay tại các xã miền núi tình hình sạt lở vẫn đang diễn ra rất phức tạp. Đến nay, mưa lũ lịch sử khiến nhiều địa phương vẫn bị cô lập, mất liên lạc trên diện rộng.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 24 giờ qua, tại TP.Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to, đến mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 1.11, đến 1 giờ ngày 2.11 phổ biến dưới 40 mm, riêng vùng trung du và vùng núi có nơi mưa rất lớn, như: Phước Trà 186 mm, Trà My 202 mm, Khâm Đức 120 mm, Bà Nà 79 mm, Tam Trà 111 mm...

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Dự báo từ nay đến ngày 4.11, tại các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía nam Đà Nẵng có mưa to, đến mưa rất to và giông, với lượng mưa phổ biến 150-350 mm, có nơi trên 450 mm.

Các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía bắc Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Nhiều nơi miền núi sạt lở vẫn diễn ra phức tạp ẢNH: NGỌC THƠM

Theo số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 2.11, nước đổ về các hồ thủy điện ở thượng nguồn Đà Nẵng với lưu lượng khá lớn.

4 thủy điện lớn gồm A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 đều đang xả nước điều tiết.

Cụ thể, lưu lượng về sông Vu Gia lúc 8 giờ sáng hơn 2.100 m3/giây; về sông Thu Bồn hơn 2.300 m3/giây; riêng lưu lượng nước đổ về hồ Sông Tranh 2 hơn 1.449 m3/giây, thủy điện này xả về sông Thu Bồn 1.251 m3/giây.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, trong khi nhiều vùng nước chưa kịp rút thì hiện nay mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên lại. Với dự báo có mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ chồng lũ sẽ hiện hữu.

Trận mưa lũ kéo dài từ ngày 27.10 đến nay đã gây thiệt hại nặng nề cho TP.Đà Nẵng. Cụ thể, có gần 76.500 ngôi nhà chìm trong nước, 10 xã bị cô lập hoàn toàn; 12 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống rất lớn. Ước tính ban đầu thiệt hại hơn 771 tỉ đồng.