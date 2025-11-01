Khi nào Đà Nẵng chi 200 tỉ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ?

Đà Nẵng chi 200 tỉ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ

Chiều nay (1.11), ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đã có thống kê sơ bộ thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra trên địa bàn.

Trận mưa lũ kéo dài từ ngày 27.10 đến nay đã gây thiệt hại nặng nề cho TP.Đà Nẵng. Cụ thể, có gần 76.500 ngôi nhà chìm trong nước, 10 xã bị cô lập hoàn toàn; 12 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống rất lớn. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 771 tỉ đồng.

Hiện nay, các xã, phường, sở, ngành đang tiếp tục thống kê thiệt hại và ước tính tổng giá trị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật trong các báo cáo sau.

Sạt lở khiến nhiều nhà dân ở xã vùng cao A Vương (TP.Đà Nẵng) bị vùi lấp hoàn toàn

UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có quyết định sẽ chi 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu (Báo Thanh Niên đã thông tin).

"Ngoài số tiền 100 tỉ đồng do Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định hỗ trợ khẩn cấp thì 200 tỉ từ ngân sách thành phố vẫn tiếp tục chi trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, cũng như khắc phục ngay những cơ sở hạ tầng thiết yếu. Dự kiến số tiền này sẽ được chi vào ngày 3.11", ông Hưng nói.

Về lâu dài, Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 1.500 tỉ đồng để xây dựng kè chống sạt lở bờ biển Hội An với chiều dài khoảng 5 km.

Riêng đối với việc di dời, tái định cư của nhân dân miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, sắp tới, Đà Nẵng cũng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ xây dựng khu tái định cư mới gắn với đời sống của người dân, để đảm bảo giải pháp lâu dài, bền vững, dần dần "thích nghi" và "sống chung với thiên tai".

Thôn Atếêp vẫn đang bị cô lập

Trong khi đó, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết trận mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương, nhiều nơi hiện đang bị cô lập, mất kết nối thông tin hoàn toàn.

Đáng nói, tại thôn Atếêp, trận mưa lũ xảy ra vào ngày 28.10 đã gây sạt lở, trượt đất từ phía xa, lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hại nhà cửa, tài sản của người dân.

Sạt lở núi nghiêm trọng lấp toàn bộ mặt bằng dân cư thôn Atếêp (xã A Vương)

ẢNH: NGỌC THƠM

Chủ tịch UBND xã A Vương cho hay, thật may mắn là từ sự chủ động nhận diện rủi ro sớm của lãnh đạo xã, thôn và từ nhận thức cao của người dân về phòng tránh bão lũ nên địa phương đã kịp thời cơ động, di chuyển tất cả người dân về vị trí cao, ở tạm thời nhà người thân nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Quân cho biết hiện tại thôn Atếêp vẫn đang cô lập, xã đã tiếp cận và đang tính toán phương án vận chuyển hàng cứu trợ...

