Đà Nẵng sẽ chi 200 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

'Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc'

Sáng nay 1.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết đến thời điểm này thành phố đang gấp rút khắc phục hậu quả của mưa lũ lịch sử.

Sau khi cơn bão đi qua, lãnh đạo thành phố đã lập tức chỉ đạo các cấp, ngành dồn toàn lực cho công tác hỗ trợ, khắc phục cơ sở hạ tầng với ưu tiên hàng đầu là ổn định đời sống và chi tiền hỗ trợ kịp thời để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hạ tầng giao thông miền núi TP.Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề ẢNH: NGỌC THƠM

"Tất cả các lực lượng của thành phố hiện đang tập trung cao độ với nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước mắt hỗ trợ cho người dân, đảm bảo đời sống cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng có lương thực, nước uống đầy đủ với quyết tâm không để cho bất kỳ người dân nào thiếu lương thực, thiếu ăn, bị lạnh. Đây là việc cấp bách, phải làm ngay lập tức", ông Hưng nhấn mạnh.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có công văn chỉ đạo toàn diện từ sớm về các phương án khắc phục, khôi phục hạ tầng.

Cụ thể, các trung tâm y tế, bệnh viện phải khẩn trương khắc phục điều kiện để khám chữa bệnh ngay cho người dân. Đối với giáo dục thì trường học phải xử lý, vệ sinh ngay để ổn định điều kiện học tập.

Riêng giao thông thì khẩn trương khắc phục, khôi phục cơ bản các tuyến giao thông chính, đảm bảo việc đi lại cơ bản cho nhân dân.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (đầu tiên từ trái qua) kiểm tra tình hình mưa lũ ẢNH: NGỌC PHÚ

"Nói tóm lại là đã có chỉ đạo toàn diện, đầy đủ, đồng bộ và các lực lượng đang tập trung triển khai. Việc trước mắt là hỗ trợ cho dân", ông Hưng nói.

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng cũng thông tin, hiện thành phố đã có quyết định chi kinh phí từ ngân sách thành phố để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngoài khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng cũng đang kêu gọi, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ khác để hỗ trợ thêm cho người dân.

"Dự kiến sẽ chi 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp ngay cho người dân bị thiệt hại. Ngoài ra, chi cho các sở ngành, UBND các xã, phường để khắc phục ngay những cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ hoạt động sản xuất, đi lại cho nhân dân", ông Hưng thông tin.

TP.Đà Nẵng sẽ tính toán hỗ trợ nhà sập, nhà hư hỏng nặng, hư hỏng một phần và hỗ trợ thân nhân người chết, hỗ trợ người bị thương ra sao. Các văn bản hướng dẫn đã được chuyển đến các địa phương để kịp thời chi cho người dân. Thành phố sẽ cấp đầy đủ tiền từ ngân sách để các địa phương thực hiện việc này, không để xảy ra tình trạng thiếu thốn.

Trong đó, nguồn ngân sách của thành phố là chủ lực, kết hợp với ngân sách địa phương được dùng để chi trả, hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo các định mức đã quy định.

Đối với nguồn tiếp nhận viện trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều cơ quan, tổ chức và sẽ tiếp tục được chuyển đến người dân kịp thời và đúng đối tượng.

Đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 3.500 tỉ đồng cho giải pháp lâu dài

Trước thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 1.500 tỉ đồng để xây dựng khoảng 5 km kè chống sạt lở bờ biển Hội An.

Đối với việc di dời, tái định cư của nhân dân miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, sắp tới thành phố sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ xây dựng khu tái định cư mới gắn với đời sống của người dân, để đảm bảo giải pháp lâu dài, bền vững, dần dần "thích nghi" và "sống chung với thiên tai".

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Phạm Đức Ấn (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Sơn Cẩm Hà ẢNH: NGỌC THƠM

Bên cạnh đó, vấn đề hạ tầng giao thông miền núi (điện, đường, trường, trạm) thì cũng cần xác định phải "thích nghi" với thiên tai. Vì vậy, sắp tới thành phố sẽ có đề xuất cụ thể với Trung ương để hỗ trợ kinh phí để người dân thành phố thích ứng với tình hình mưa lũ ngày càng phức tạp này.

Hiện nay, số liệu thiệt hại sơ bộ do mưa lũ lịch sử gây ra đang được thống kê, dự kiến sẽ công bố sau.

"Đà Nẵng đã hết mình, hết sức và không để việc gì phải lo lắng. Bây giờ cái cốt lõi nhất là thành phố sẽ làm hết sức để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân và hỗ trợ tiền cho nhân dân kịp thời", ông Hưng khẳng định.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, nếu là tiền từ ngân sách thì tiền nào cũng của Nhà nước, chi từ địa phương hay Chính phủ thì người dân cũng đều được hỗ trợ theo đúng quy định. Vì vậy, khi nguồn của TP.Đà Nẵng không đủ thì mới chủ động đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Tuy nhiên, TP.Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương triển khai như các trường hợp tương tự như các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Phố cổ Hội An ngập sâu ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Trần Nam Hưng cũng thông tin, hôm nay 1.11, sau khi có thống kê thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra, lãnh đạo thành phố sẽ làm việc trực tiếp với Trung ương để đề nghị hỗ trợ trước mắt lẫn lâu dài.

"Khi có thống kê tương đối đầy đủ thiệt hại thì thành phố mới xác định mức mà cần đề nghị Trung ương hướng dẫn. Ngoài ra, ngân sách Trung ương không phải là vô hạn, vẫn còn bội chi, phải vay nợ, nên Trung ương hỗ trợ việc này thì sẽ khó mà hỗ trợ việc kia. Vì vậy, thành phố chỉ đề xuất hỗ trợ lớn hơn để giải quyết cho những sự việc có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, nhà cửa, kinh tế của người dân như bố trí tái định cư, chống lở bãi biển, nâng cấp một số tuyến đường dễ bị chia cắt khi ngập lụt…", ông Trần Nam Hưng nói.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tiếp nhận hơn 15,5 tỉ đồng và hơn 5 tấn hàng, tính đến hết ngày 31.10. Hiện tất cả số hàng này Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phân bố đến các địa phương bị cô lập Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động liên hệ các địa phương có người tử vong để kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân. Việc phân bổ và sử dụng nguồn quỹ được Ban vận động cứu trợ thành phố thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng. Ngoài các quy định trên, Ban vận động cứu trợ thành phố cũng sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp khác dựa trên tình hình thực tế và nguồn vận động cứu trợ.