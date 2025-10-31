Thủ tướng chỉ đạo xuất gạo cứu đói, lương khô đến người dân vùng lũ miền Trung

Ngày 31.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 205/CĐ-TTg ngày 31.10 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công an về việc khẩn cấp hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

Cơ quan chức năng tiếp cận hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng bị lũ cô lập trong ngày 30.10 ẢNH: MINH NGỌC

Công điện nhấn mạnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió đông trên cao, các tỉnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều hộ dân trong vùng bị cô lập, có nguy cơ thiếu đói sau nhiều ngày bị ngập lũ, chia cắt giao thông.



Không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương, trong đó Quảng Ngãi có đề nghị hỗ trợ 2 tấn lương khô.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng phải thành hoàn thành hỗ trợ theo đề nghị của các địa phương, báo cáo kết quả ngay trong ngày 31.10; yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Không để dịch bệnh bùng phát sau lũ miền Trung

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường sau mưa lũ miền Trung, không để dịch bệnh bùng phát.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5 tấn CloraminB, 50.000 viên Aquatabs; TP.Huế đề nghị hỗ trợ 10 tấn Cloramin B, 20 tấn hóa chất benkocid...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo hỗ trợ ngay thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ theo đề nghị của các địa phương, hoàn thành trong ngày 1.11.



Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm ...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ. Trong đó, TP.Huế đề nghị hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng; 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phối hợp với các bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô, xuất cấp đến các hộ gia đình, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.