Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo xuất gạo cứu đói, lương khô đến người dân vùng lũ miền Trung

Phan Hậu
Phan Hậu
31/10/2025 22:45 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xuất cấp gạo cứu đói, lương khô và phải phát tận tay người dân vùng lũ miền Trung có nhu cầu được cứu trợ.

Ngày 31.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 205/CĐ-TTg ngày 31.10 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công an về việc khẩn cấp hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

Thủ tướng chỉ đạo xuất gạo cứu đói, lương khô đến người dân vùng lũ miền Trung- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiếp cận hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng bị lũ cô lập trong ngày 30.10

ẢNH: MINH NGỌC

Công điện nhấn mạnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió đông trên cao, các tỉnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều hộ dân trong vùng bị cô lập, có nguy cơ thiếu đói sau nhiều ngày bị ngập lũ, chia cắt giao thông.

Không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương, trong đó Quảng Ngãi có đề nghị hỗ trợ 2 tấn lương khô.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng phải thành hoàn thành hỗ trợ theo đề nghị của các địa phương, báo cáo kết quả ngay trong ngày 31.10; yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Không để dịch bệnh bùng phát sau lũ miền Trung

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường sau mưa lũ miền Trung, không để dịch bệnh bùng phát.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5 tấn CloraminB, 50.000 viên Aquatabs; TP.Huế đề nghị hỗ trợ 10 tấn Cloramin B, 20 tấn hóa chất benkocid...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo hỗ trợ ngay thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ theo đề nghị của các địa phương, hoàn thành trong ngày 1.11.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm ...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ. Trong đó, TP.Huế đề nghị hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng; 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phối hợp với các bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô, xuất cấp đến các hộ gia đình, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Tin liên quan

Đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người dân vùng mưa lũ miền Trung

Đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người dân vùng mưa lũ miền Trung

Ngày 29.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung và lãnh đạo các bộ, ngành để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khám phá thêm chủ đề

lũ miền Trung thủ tướng chính phủ Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận