Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung

Vietnam Airlines mong muốn làm cầu nối sẻ chia những khó khăn của người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung

Theo đó, từ 30.10, hàng hóa hỗ trợ trợ sẽ được miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các khoản phí liên quan, đồng thời được ưu tiên xếp tải trên các chuyến bay của Vietnam Airlines Group từ các sân bay trên cả nước đến các điểm miền Trung gồm Huế, Đà Nẵng, Chu Lai.

Chương trình này áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND các địa phương, các đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện (được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động) và doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu. Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu vận chuyển hàng hỗ trợ có thể liên hệ thông qua các đơn vị nêu trên để được hỗ trợ miễn cước vận chuyển.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết: Trong bối cảnh thiên tai gây nhiều thiệt hại, Vietnam Airlines Group mong muốn không chỉ đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, thông suốt, mà còn chủ động chung tay cùng cộng đồng, góp phần kết nối yêu thương và lan tỏa tinh thần nhân ái - trách nhiệm xã hội của Hãng hàng không quốc gia.

Để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển hàng hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa - Ban Kế hoạch và Tiếp thị Hàng hóa, Vietnam Airlines. SĐT: 0395216659; Email: hoantl@vietnamairlines.com.



